Buscan que el programa “ArriBA Parques” llegue a Azul

Durante el mediodía de ayer, los referentes del Frente de Todos, Nelson Sombra, Presidente del Partido Justicialista de Azul y María Inés Laurini, Presidenta del Concejo Deliberante de Azul mantuvieron una reunión con la Subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi y el Director Provincial de Desarrollo Industrial, Eduardo Mari, ambos dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de darle continuidad a diferentes reuniones que desde la entidad política se viene impulsando desde el año pasado. El propósito concluido en los encuentros es el de acercar a emprendedores azuleños políticas públicas que se diseñan desde el Gobierno Provincial para dar impulso al desarrollo de pequeñas y medianas industrias en el interior del territorio bonaerense.

En esta oportunidad, la meta especifica es la de gestionar para el Parque Industrial de Azul el programa ArriBA Parques, el cual brinda asistencia financiera a través de aportes no reintegrables de hasta $60 millones para crear, desarrollar y fortalecer los agrupamientos industriales en la provincia de Buenos Aires.

“A partir de las reuniones previas que hemos mantenido con los emprendedores azuleños, se ha ido construyendo un diagnostico respecto de estas deficiencias estructurales que presenta el parque industrial azuleño. En este caso estamos gestionando un aporte concreto para solucionar algunos de los aspectos que hemos definido previamente con los mismos empresarios. En unos días vamos a estar convocándolos a una reunión para poder definir juntos el proyecto que vamos a acercar al Ministerio de Producción.” Destacó Laurini.

Con respecto al Programa en cuestión, los agrupamientos industriales con Decreto Provincial o Disposición Previa recibirán los fondos a través de los municipios donde estén radicados y los municipios deberán realizar la solicitud para los ANRs (Aportes no reembolsables), administrar esos recursos, realizar los desembolsos y la rendición de los fondos y hacer el seguimiento y control de las actividades y cronogramas establecidos para la concreción de las obras.

Como el máximo del Aporte No Reintegrable es de $60.000.000, se financiará hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del monto del proyecto de obra presentado. Los agrupamientos no podrán contar con otros ANR para obras en ejecución. El municipio solicitante debe comprometer, como mínimo, el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del proyecto presentado, por sí mismo o a través de un tercero solidariamente responsable. Los fondos no podrán utilizarse para comprar maquinaria ni para gastos corrientes u operativos del agrupamiento industrial.

Se podrán realizar obras de infraestructura intramuros y/o extramuros, como por ejemplo: cerco perimetral, obras de iluminación, obras hidráulicas, obras civiles de uso común del parque, obras de ingreso al parque, cordón cuneta interno y/o externo al parque, apertura de calles y/o calles de entrada/acceso al agrupamiento, pavimentación, plantas de tratamiento de efluentes, entre otras.

Desde el Frente de Todos entendemos que solo con un Estado presente es posible acompañar al desarrollo de los agrupamientos industriales de nuestra Provincia y en este caso de nuestra querida ciudad. Prensa Frente de todos