18, 19 y 20 de noviembre: Todo listo para el inicio de la 9° Edición de la Copa Quijote

De este acontecimiento para el fútbol local y regional participarán equipos de Las Flores, Tandil y Tapalqué, además de los conjuntos de la ciudad de Azul

A continuación se detalla el reglamento de la competición y el fixture por día (Reglamento, fixture equipos que participan)

Sistema de competición

Se Juega Fútbol 11 (Cancha completa) - El torneo se divide en seis zonas de tres equipos, habrá una etapa clasificatoria, y luego una etapa de eliminación directa (Octavos , Cuartos , Semifinal y Final).

Clasifica el 1° y el 2° de cada zona más los cuatro mejores 3° a los Octavos de Final.

Reglamento

Tiempo de juego:

Dos tiempos de 15’ (entretiempo solo para cambiar de lado e hidratarse).

En las semifinales y la final se jugarán dos tiempos de 20’ (Entretiempo de 5’).

Clasificación:

En caso de empate en puntos en la etapa de clasificación, se definirá por:

Partido entre sí, diferencia de gol, goles a favor, goles en contra

Sorteo

En caso de empate a partir de 8vos de final se ejecutarán 5 penales por equipo y de persistir la igualdad 1 penal cada equipo hasta definir.

Cambios:

Se podrán hacer todos los cambios en 2 ventanas. Los cambios que se realicen en el entretiempo no contaran como ventanas. El jugador que es sustituido no puede volver a ingresar.

Documentación:

Se deberá presentar lista de buena fe antes del primer partido (nombre/apellido, DNI , fecha de nacimiento)

La lista de buena fe será hasta 18 jugadores.

Los jugadores de los equipos eliminados en la etapa clasificatoria, no podrán jugar para otro equipo en la etapa de eliminación directa.

Los clubes que presenten dos o más equipos no podrán incluir jugadores del equipo A en el equipo B y viceversa en caso de que uno avance y el otro no.

Vestuarios:

Los equipos podrán utilizar los vestuarios para cambiarse antes y después del partido.

Los equipos no podrán dejar sus pertenencias en el vestuario durante el partido, para evitar cualquier tipo de inconveniente.

La organización no se hará responsable de las pertenencias extraviadas y/o olvidadas en los vestuarios.

Se solicita a los equipos participantes que en caso de encontrar algo lo acerquen a la mesa de control.

Grupos

GRUPO A: VÉLEZ, PIAZZA, ATHLETIC A

GRUPO B: CHACARITA A, SAN JOSÉ, RIVER B

GRUPO C: ALUMNI B, RIVER A; ATLÉTICO TAPALQUÉ

GRUPO D: JUVENTUD UNIDA (TANDIL), CHACARITA B, ATHLETIC B

GRUPO E: BARRIO TRAUT (LAS FLORES), ATHLETIC C, SARMIENTO (TAPALQUÉ)

GRUPO F: ALUMNI A, BOCA, CEMENTO

Cronograma

Viernes 18:

17.00 hs vs VÉLEZ VS PIAZZA

17.40 hs vs ATHLETIC A VS VÉLEZ

18.20 hs vs PIAZZA VS ATHLETIC A

19.00 hs vs CHACA A VS SAN JOSÉ

19.40 hs vs SAN JOSE VS RIVER B

20.20 hs vs RIVER B VS CHACA A

Sábado 19:

09.00 hs vs ALUMNI B VS RIVER A

09.40 hs vs RIVER A VS ATLÉTICO

10.20 hs vs ATLÉTICO VS ALUMNI B

11.00 hs vs CHACA B VS ATHLETIC B

11.40 hs vs JUVENTUD UNIDA VS CHACA B

12.20 hs vs ATHLETIC B VS JUVENTUD UNIDA

14.00 hs vs B.TRAUT VS ATHLETIC C

14.40 hs vs ATHLETIC C VS SARMIENTO

15.20 hs vs SARMIENTO VS B.TRAUT

10)16.00 hs vs ALUMNI A VS CEMENTO

11)16.40 hs vs CEMENTO VS BOCA

12)17.00 hs vs BOCA VS ALUMNI A

13) 17.40 hs vs 8vos

14) 18.20 hs vs 8vos

15) 19.00 hs vs 8vos

Domingo 20:

10.20hs - 8vos

11.00hs - 8vos

11.40hs - 8vos

12.20hs - 8vos

13.00hs - 8vos

14.00hs - 4tos

14.40hs - 4tos

15.20hs - 4tos

16.00hs - 4tos

16.40hs - SF1 (2 tiempos de 20´)

17.30hs - SF2 (2 tiempos de 20´)

18.10hs - 3° y 4° Puesto (2 tiempos de 15´)

19.00hs - Final ( 2 tiempos de 20´)

Fase final: octavos de final

1 VS 16

8 VS 9

3 VS 14

6 VS 11

4 VS 13

5 VS 12

7 VS 10

2 VS 15

Cuartos de final

Ganador1 VS Ganador 2

Ganador 3 VS Ganador 4

Ganador 5 VS Ganador 6

Ganador 7 VS Ganador 8

Semifinales

Ganador CF1 VS Ganador CF2

Ganador CF3 VS Ganador CF4

Final

Ganador SF1 VS Ganador SF2

Foto: Prensa AAC