El Intendente anunció la elevación de un Proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante para analizar la flexibilización

El jefe comunal estuvo acompañado por la senadora provincial Lucrecia Egger, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, el secretario de Salud Carlos Bravo y el concejal Pedro Sottile.

En principio, Bertellys explicó que a partir de las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo para poder resolver cuestiones netamente locales, se elevará este proyecto cuyo objetivo es crear una comisión que permita la reactivación económica del Partido, en el marco de la situación sanitaria actual.

“Creemos que esto debería salir por unanimidad con el apoyo de todos los espacios políticos para poder determinar a nivel local cuestiones que afectan a muchos vecinos, más allá de la expectativa que tenemos para el viernes cuando el Gobierno Nacional determine cómo continuará la cuarentena y si nos van a permitir a los intendentes tomar decisiones en nuestro territorio”-expresó.

En tal sentido, remarcó que “no obstante, hay comerciantes que están complicados y nos encontramos sin herramientas para poder definir estos temas”.

En tanto, el mandatario municipal indicó que el proyecto ya fue recibido en forma positiva por parte del bloque oficialista y “esperamos poder hacerlo extensivo a todos, ya que creemos es una herramienta fundamental para continuar después de tantos días de cuarentena donde se ha visto afectada la situación económica de gran parte de nuestra sociedad”.

Por su parte, la senadora Egger -quien trabajó en la elaboración de este proyecto- informó que la comisión estará conformada por representantes de las Secretarías de Salud, Producción, Jefatura de Gabinete y Gobierno y los presidentes de los distintos bloques del cuerpo deliberativo. “Tendrá como objetivo escuchar a los vecinos que tengan la necesidad de la apertura de su actividad aunque aún no esté autorizada en fase 4 que es en la que se encuentra nuestra ciudad”-dijo.

Asimismo, agregó que posteriormente la comisión hará la recomendación respectiva al Ejecutivo junto con los protocolos y las medidas sanitarias propuestas y el Intendente generará el decreto de habilitación que será en forma precaria ya que se deberá enviar el protocolo respectivo al Gobierno de la Provincia para que lo autorice. Además, aclaró que “siempre se deja la posibilidad de volver para atrás en el momento en que Provincia diga que no o que el Intendente entienda que de acuerdo al criterio sanitario, la recomendación no es viable”.

En este punto, Bertellys enfatizó que “queremos tener una herramienta local más allá de la fase que estemos. Se trata de poder tener unanimidad política y el aval de la parte sanitaria que es fundamental. Pero claramente tenemos un gran deterioro en la economía y una cantidad importantes de rubros que están muy complicados”.

La respuesta del sistema de salud local

En relación a la posibilidad de flexibilizar la cuarentena y su posible repercusión en el sistema sanitario de nuestra ciudad, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra detalló que “ya hay protocolos presentados y Provincia también ha enviado protocolos tentativos pero esto se va a transmitir en una mesa donde estarán representados todos los actores; y especialmente el avance y posible retroceso de esto va a depender de hasta dónde pueda soportar una apertura nuestro sistema de salud”.

Por su parte, el secretario de Salud Carlos Bravo manifestó que “esta herramienta está atendiendo la situación de vecinos que luego de 100 días están aún sin la posibilidad de apertura de sus comercios y tomando en consideración que vamos a tener que convivir con el virus durante mucho tiempo, hay que dar una respuesta a la vuelta a la vida normal”. Y afirmó que “esto que fue muy positivo en el principio, termina siendo una herramienta muy restrictiva a las libertades individuales que hay que atender”.

El funcionario municipal manifestó que “mientras no tengamos luces de alarma dentro del sistema de salud con focos no controlados estas herramientas hay que sostenerlas y tenemos que ser solidarios todos con estas personas que tienen un quebranto económico”.

Para finalizar, reafirmó que “el sistema de salud está preparado para un impacto del virus, hoy tenemos casos reducidos para una población de 60 mil habitantes, entonces seguir teniendo una cuarentena tan estricta no tiene sentido. Obviamente estamos atentos a cómo se comporta la curva y por eso se armarán estos protocolos. Si esto se respeta no vamos a tener desarrollo viral a partir de estas aperturas, la mayoría de los contagios detectados hasta ahora han sido en reuniones sociales que no están permitidas y donde no existe ningún protocolo por supuesto”.