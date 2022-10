Azul continúa disputando las finales de los Juegos Bonaerenses

Al respecto, Thiago Pelozo del CFI Nº 2 logró el oro en salto en largo, al ganar en la categoría sub16 PC 35; Celeste Villalba de la Escuela Nº 506 de Cacharí conquistó la de plata al alcanzar el segundo lugar en 100m PC 37 y Joaquín Minvielle de la Escuela Municipal de Canotaje consiguió el bronce al coronar el tercer puesto.

De esta manera, Azul suma al momento dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce.

En tanto, el sub16 de rugby del Club de Remo venció 14 a 10 al equipo de Bahía Blanca; en tenis doble femenino, la dupla de Lourdes Conolly y Paula Vidal le ganó a Coronel Suárez 4-1 y 4-2; en hockey, el sub18 del Club de Remo derrotó a Villa Gesell por 6 a 0 y en boccia, Ayelén Zapata del Centro de Día Vivencias pasó a cuartos de final (categoría BC1 +19).

Por otro lado, los jugadores de fútbol playa perdieron 5 a 2 contra Mar Chiquita; en resistencia 10Km, Mateo Agüero (sub18) alcanzó un tiempo de total 41:20 y Diego Martínez (PCD) de 42 minutos y el conjunto de fútbol Síndrome de Down, categoría libre, de la Escuela Municipal de Paradeporte, se llevó el triunfo por 5 a 0 frente al Partido de la Costa, aunque el resultado no le alcanzó para pasar de etapa.

En cuanto al beach vóley, en masculino sub18 Said Diab y Camilo Albanese le ganaron 2 a 0 a Nueve de Julio; mientras que las parejas Fiorella Scarpello André y Julieta Mancino, Bautista Sarasola y Luca Benítez, Clara Panebianco y Mía Peratta perdieron frente a La Matanza, Benito Juárez y Moreno, respectivamente.

Además, en atletismo, Sofía Tucci finalizó 12ª en lanzamiento de jabalina y Lautaro González, 11º en salto triple sub16. En el caso de gimnasia artística, el sub15 de la escuela Vira Cambota –integrado por Helena Becker, Ana Panebianco, Camila Scarcella, Ángela Camino y Josefina Fernández de Villegas- culminó en el 13º puesto.

A semifinales

Cabe destacar que esta mañana, se jugaron partidos de fútbol para personas con discapacidad. En este marco, el grupo intelectual A cayó 7 a 0 frente a 25 de Mayo, quedando fuera de la competencia; sin embargo, el intelectual C pasó a semifinales al vencer a Mercedes por 7 a 1. Ambos conjuntos son una articulación entre la Escuela Municipal de Paradeporte, las Escuelas 504 de Azul y 507 de Chillar y el CFI Nº 1.

Además, en tenis de mesa PCD, Ángela Miñana aseguró su pase a la semifinal al derrotar por 3 a 0 a la jugadora de Chascomús.