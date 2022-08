Inauguraron un local PRO en Azul

En el día de ayer se realizó, en Moreno 557, la inauguración oficial del local del PRO de nuestra querida ciudad de Azul que contó con la participación, entre otros, del Intendente de Olavarría Ezequiel Galli, el Subsecretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cesar Torres, el ex intendente Omar Duclós, la actual Senadora Provincial Lorena Mandagaran, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría Cecilia Krivochen, el Presidente del Comité Radical de Azul Manuel Álvarez, el Presidente del Concejo Escolar de Azul Pablo Andrés Cupparo, Integrante de la Sociedad Rural de Azul Rodolfo Premoli, en representación de Nuevo Azul Pedro Sottile, referentes del Peronismo Federal Héctor Mario Cura y José Rodríguez Silveira, la referente del Liberalismo Valeria Calcagno, referentes del PRO de diversas localidades y referentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio. También, a título personal, participaron Karina Brunetto Secretaria General CGT y María Rosa Zattone Secretaria General de la Federación de la carne.

Previo al acto inaugural se proyectaron los saludos de referentes nacionales del PRO, Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, quienes aun no pudiendo estar físicamente presentes, hicieron llegar su saludo.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del referente del PRO local, Ramiro Ortiz, que en ocasión de dirigirse a los presentes expreso: “Hace quince años, comenzamos este sueño de construir el PRO en Azul, acompañados por el entusiasmo, la confianza y la experiencia de dirigentes como Jorge Macri. Desde entonces, nos tocó ganar y perder elecciones, pero siempre estuvimos en el mismo lugar, en el PRO.”

Al referirse a las futuras elecciones del 2023 manifestó: “Estoy convencido de que las elecciones se ganan con más propuestas y más compromiso. Y esta convicción quiero compartirla con todos ustedes y con todos los que se siguen sumando. Existe un presente que nos desafía a trabajar en equipo. Nadie puede cambiar el rumbo de un país, una provincia o una ciudad, solo. Nuestro partido no es una suma de individualidades. ¡El PRO es un gran equipo!”

“También eso es precisamente JxC, un espacio donde el PRO, la UCR, Nuevo Azul, el GEN, el Peronismo Federal, y la Coalición Cívica trabajamos unidos para hacer realidad el modelo de país que soñamos. ¡No tengo dudas de que el equipo de JxC tiene la fuerza y la convicción que se necesitan para representar una vez más el cambio que nuestra sociedad espera y necesita! Como dice Mauricio: “Somos el cambio o no somos nada”. Quizás algunos de los que están hoy acá se estarán preguntando qué rol nos tocará desempeñar en las elecciones. Creo que nos tocará el mejor rol que cada uno quiera y pueda desempeñar en el Pro y en JxC.”

“¡Para volver a poner a Azul en el lugar que tiene que estar, en el 2023 tenemos que competir, sumar y ganar! Como parte de JxC, el PRO será parte fundamental de un proceso interno. Competir, en democracia, no significa enfrentar para dividir. Eso lo hace el kirchnerismo. Nosotros somos diferentes. Creo que el PRO está preparado para ser gobierno. Pero no me gustaría integrar una fuerza política que en Azul tuviese que enfrentar a todo JxC, porque tendríamos nulas posibilidades de ganar. La gente nos quiere unidos y aprendimos que podemos convivir, respetando las diferencias, sin dividirnos. ¡No es poca que cosa que, después de haber perdido las elecciones de 2019, sigamos más juntos que nunca!”

Para cerrar el actual Concejal del PRO dijo: “El País atraviesa una situación social y económica muy compleja, y los próximos meses serán aún más difíciles, pero somos la esperanza, somos el futuro de muchos, de más y más personas que cada día se suman, y esa es nuestra responsabilidad, ¡hoy mismo! Necesitamos recuperar la confianza y convencer al vecino de que es posible transformar la ciudad y el país porque tenemos un plan, porque aprendimos de los errores y queremos que nuestros hijos y nietos en lugar de mirar a Ezeiza miren el futuro acá, donde están sus raíces. Los convoco en este día a que ese sueño lo hagamos realidad, como PRO y desde Juntos por el Cambio, porque en Azul el cambio somos nosotros. ¡Muchas gracias!”