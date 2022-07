Vinieron desde Campana a cazar de manera ilegal a Azul

A raíz de una llamado a emergencias policiales, agentes del Comando de patrullas rural de Azul se presentaron en el Establecimiento La Morocha ubicado en ruta 50 en donde 4 sujetos practicaban caza de manera ilegal.

Personal policial fue convocado a un campo en donde cuatro hombres identificados como Miguel Ángel Aguirre de 35 años, Javier Eduardo Banchiero de 28 años, Lucas Damián Suarez e 30 años y Matías Javier Banchiero de 22 años, practicaban caza ilegal en un campo con perros galgos.

Los cuatro hombres son oriundos de la localidad de Campana, y se encontraban en nuestra ciudad con 13 perros galgos de diferentes pelajes cazando especies protegidas por la normativa vigente y en un campo de propiedad privada.

Como no presentaban licencia, ni autorización o permiso se los infraccionó de acuerdo a los artículos 268, 273 inc. K y 277 inc. A de la Ley 10.081, con intervención del Ministerio de Asuntos agrarios de la Pcia. de Buenos Aires. En tanto, las presas fueron debidamente cremadas y los animales devueltos a sus dueños.