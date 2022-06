Se afianza la alianza del bloque “Podemos de Todos”

Este martes y para no perder la costumbre, el Concejo Deliberante se pareció nuevamente a la locura que se ve en el hormiguero cuando cae un terrón de azúcar cerca, y de golpe enloquecen tratando de cargar el dulce.

Cada vez se hacen más evidentes las alianzas políticas que poco tienen que ver con la promesa de los ediles al momento de asumir, en donde se comprometían a defender los intereses de todos. Hoy lo que se trasluce, son alianzas a la hora de votar que dejan de manifiesto las irracionalidades del discurso que intentan mantener.

Últimamente, hemos podido observar cómo concejales de Podemos Azul junto a ediles de La Cámpora realizan distintas actividades o manifestaciones “que los une”, pero lo que enciende una señal de alarma, es cuando dentro del recinto votan en sintonía, dejando entrever las especulaciones electoralistas o las alianzas para desgastar al resto de los integrantes del cuerpo deliberativo.

El concejal del PRO Dr. Ramiro Ortiz, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo Nacional que prevea un plan de contingencia y arbitre los medios para garantizar el abastecimiento de combustible normal y habitual en todo el país; como asimismo a ambas Cámaras del Congreso Nacional para que modifiquen la Ley 26.093. Y sin necesidad de un posgrado en comprensión, los ediles de La Cámpora votaron en contra, ya que de ninguna manera se permiten empatizar con los productores del distrito que enfrentan la falta de gasoil. Siendo ese fanatismo político el que les impide discernir en situaciones en donde se ven afectados los intereses de los vecinos de nuestra comunidad.

En ese proyecto, que contó con la aprobación del espacio oficialista de Nuevo Azul, en manos de los ediles Dr. Pedro Sottile, María Álvarez, y Jéssica Córdoba; del PRO del Dr. Ramiro Ortiz y Cr. Lucio Mansilla; y de UCR Evolución Radical con la Dra. Pilar Álvarez y Jorge Ferrarello, quienes entendieron que los productores del partido necesitan que los concejales gestionen herramientas para que ellos puedan trabajar, contó con el rechazo y la abstención del resto de los concejales. Tal vez porque para ellos trabajar, es sacarse fotos para los “me gusta o los corazones” de las redes sociales. O quizás lo que molesta, es que esos productores quieren trabajar pero no suben historias en Instagram diciendo que lo hacen.

Ante la sorpresa de muchos, este cuerpo deliberativo no funciona como una escribanía sino como un mitin de la Unidad Básica, sin generar instrumentos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. ¿Elaboraron proyectos? No, y cuando aparece la elaboración de algún proyecto que vale la pena, con suerte pasa a una comisión, si no es votado directamente en contra.

El proyecto de resolución que buscaba generar un plan de contingencia para que los productores tuvieran combustible para trabajar, fue votado negativamente por todo el arco político de La Cámpora; y quedando bien con Dios y con el diablo se abstuvieron: la edil que debe su banca al espacio de Duclós, Verónica Crisafulli; y los vecinalistas de Podemos Azul Juan Louge, Gisela Hiriart y Natalia Colomé.

Por otro lado, y tal como dijo el General Perón “Si queres que algo no funcione, crea una Comisión” y visiblemente los ediles se lo tomaron muy a pecho, como fue el caso del proyecto que presentó Nuevo Azul, para tratar de comenzar a regular la problemática de las motos. En donde los ediles de la oposición al gobierno Municipal de Hernán Bertellys lo pasaron a la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad pública.

A grandes rasgos, este proyecto buscaba que a las motos que presentan escapes libres, se les prohíba cargar combustible, ya que claramente quien tiene un motovehículo para movilizarse o para trabajar, no le va a cortar el caño de escape para hacer ruidos molestos.

Al finalizar la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante, dejan en claro que, lo que les encanta a nuestros ediles es hablar durante aproximadamente 6 horas y 55 minutos, pero durante la semana no se les cae una idea para elaborar proyectos que sean destinados al bienestar de la comunidad. O confeccionar resoluciones para solucionar las problemáticas que la población atraviesa. Toda la búsqueda de sus discursos, están orientados a sus intereses políticos personales y a las chicanas de sus colegas de bancadas.