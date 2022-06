Operativos de documentación del Renaper

Se llevarán a cabo en Cacharí (mañana, en la Asociación de Bomberos Voluntarios, Av Mitre 1763), Azul (martes, miércoles y jueves, en la Defensoría del Pueblo, Necochea 669) y Chillar (el viernes, en lugar va designar) entre las 9 y las 17 hs. Se podrán tramitar DNI, pasaportes y certificados de preidentificación.

DNI, TRÁMITES:

- 0 (cero) años (valor $ 0,00)

- Cambio de género (valor $ 0,00)

- Nuevo ejemplar por robo o extravío (ejemplar A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450)

- Cambio de domicilio (A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $450)

- Cambio de datos personales (valor $ 300)

- Cambio por adopción (valor $ 300)

- Actualización entre los 5 y 8 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal; valor $ 300)

- Actualización a los 14 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal, valor $ 300)

- Reposición y Rectificación (se deberá acompañar la partida A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450)

- Adopción de Nacionalidad (valor $ 300)

En caso que el ciudadano no cuente con recursos económicos para abonar la tarifa, se deberá expedir por un trabajador/a social matriculado/a un certificado eximiendo del pago el que deberá ser presentado al momento del trámite. Dicha trabajadora social deberá estar presente en todo el horario de dicha jornada laboral.

PASAPORTE:

- Se podrá tramitar solo con DNI vigente presentando el último ejemplar (valor $4.000)

CERTIFICADO DE PREIDENTIFICACION (CPI):

- Deberá acompañar todo tipo de documentación que posea la persona a fin de ser incorporada al sistema (valor $ 0,00)