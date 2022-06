Comunicado de Griselda Altamirano

Comunicado: Por pedido expreso de Griselda Altamirano suspenden la movilización del martes y la llegada del perro a Azul.

Su decisión de continuar con la huelga de hambre es firme y no quiere que los compañeros recorran kilómetros y tengan gastos innecesarios en una respuesta que no será la esperada.

"Esta batalla que estoy dando sola continuará de la misma manera, solo los que conocemos a Matías y el expediente estamos seguros de su inocencia, al no ser esta una pelea de cientos o miles amerita que alguien se sacrifique por esa verdad, el individualismo de muchos no les permite ver ni la verdad ni que este método es necesario.

Explíquenme sino los que no creen en mi hermano como se pelea en soledad si no es sacrificando todo, cuando tengan esa respuesta vengan a pedirme que levante la huelga mientras tanto continúo defendiendo la inocencia de mi hermano como puedo y como este Estado burgués me lo permite, a la interperie y con una huelga de hambre"