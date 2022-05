Comunicado de la Agrupación 1 de Octubre: Movilización lunes 30 de mayo

El movimiento 1ro de octubre reunidos los compañeros y coordinadores, y algunos compañeros más allegados a la coordinación, viendo lo que está sucediendo con la compañera Griselda Altamirano, y analizando los hechos, distintos tipos de hechos políticos, y los dichos de los fiscales y jueces, y de la gravedad en la situación en que se encuentra el hermano de Griselda, estamos analizando que es una persecución ideológica hacia Griselda y tomando como chivo expiatorio al hermano.

A lo largo de estos años el movimiento primero de octubre siempre ha sido el que marcó en la región en medio de la pampa húmeda la cuestión de clases, muy firme. Una cuestión donde analiza desde la clase como los sectores de la oligarquía y la alta burguesía someten y explotan a los trabajadores, tratando que estos siempre sean obedientes a sus leyes y a sus distintos poderes coercitivos que someten a los trabajadores para mantener intactos sus privilegios.

Hemos dado muestra, el movimiento primero de octubre, en su larga lucha en estos 20 años, que siempre fue de una injusticia enorme la realidad, es así que casi de todas las luchas reivindicativas nunca perdimos una lucha y siempre salimos a pegar con justezas al enemigo principal que son los sectores de clase dominante. Pero los sectores de clases dominantes como enemigo principal de la clase obrera también tienen poder de fuego, como tiene poder de fuego utilizando a sus lacayos más inmediatos. En este caso preciso a la justicia, utiliza una manera represiva para doblegar a la primero de octubre. El problema del poder coercitivo en este caso, si piensa que doblegando a Griselda Altamirano a través del hermano, doblega a la primero de octubre, se equivoca.

Primero y principal porque la primero de octubre tiene una línea, y Griselda Altamirano se formó en esa línea dentro de la 1ro de octubre. No es un hecho aislado, nosotros somos una organización que tiene una línea de clase muy fuerte y un odio hacia las clases dominante y a todos sus lacayos, en nuestro himno principalmente hablamos de eso.

Si tomamos todas las luchas, no solo la lucha de la toma del Anses, las tomas del ministerio de trabajo, la toma de distintas municipalidades, los cortes de ruta, el acompañamiento de los sectores más vulnerados de la clase obrera como fue el vaciamiento de FanAzul, los despidos de la metalúrgica en Tandil, loma-negra, en todo eso siempre, la primero de octubre y Griselda Altamirano encabezó y enfrentó a ese poder, siempre utilizando desde las clases dominantes el poder policial o la justicia para doblegar a los trabajadores, en ese caso llevarlos a la miseria de no tener trabajo.

Siempre enfrentamos, así como cuando le frenamos los remates de hacienda a la oligarquía más rancia, y eso hay que pagarlo. Ellos para con nosotros tienen una meta fijada, que es poder quebrar al movimiento primero de octubre y que se encasille en el orden que han establecido. Ese orden en que muchas organizaciones se han quebrado y que son parte, la primero de octubre no se ha quebrado, buscan la manera de quebrar a la primero de octubre para poder seguir sometiendo y explotando a la clase obrera en la región.

Todo lo que ha hecho el sistema, el clientelismo, la utilización de la droga, utilizar a los jueces y fiscales en algunos casos, y de reprimir a los trabajadores en otro, también tiene que ver con esto de someter a los hijos de la clase obrera y no darle una salida de educación, ni laburar sino tirarlos a los lugares más marginales como la droga, y enriquecerse ellos mismos.

El poder judicial en este caso que tiene que avanzar, y tiene la orden de las clases dominantes como lo ha manifestado algún fiscal “no hay que meterse en este caso porque la orden es superior” porque la primero de octubre metió preso al señor funcionario de Tandil, una de las sociedades más prosperas y la más visible que tiene la oligarquía para mostrar como triunfante del partido cambiemos del pro. La primero de octubre junto con la familia Simón quebró esa voluntad de dejarlo en libertad al señor Jaureguiber.

Entonces hay que pagar, y ellos toman la figura de Griselda Altamirano, pero nosotros no nos manejamos por figuras, nosotros tenemos una línea, una coherencia donde vamos a seguir luchando, por eso decimos, con la importancia que tiene Griselda en la organización, que tiene para el movimiento obrero y para el movimiento nacional, no solo para el movimiento regional, además la influencia que tiene sobre otras organizaciones su lucha y sus dichos, su formación, la incidencia en otras organizaciones, ellos la atacan sin tener en cuenta el resto, pero, se equivocan mucho inclusive el mismo fiscal y el juez Barberena, que debate con Griselda, debate como un simple panfletario, como un estudiante, debate como si fuera una asamblea universitaria con Griselda, le contesta el camino que Griselda le está marcando para que no se cometa un acto de injusticia simplemente desde el conocimiento que da la lucha y la formación en la calle y preparándose para enfrentar a tal enemigo y para enfrentar precisamente a ese lacayo que es la justicia en la argentina de la clase dominante, es que Griselda se prepara y enfrenta. con conocimiento, y le da posibilidades al juez que las respete y que las investigue, que lea con profundidad la causa, pero el juez Barberena le contesta de modo panfletario lo que Griselda grita en un parlante.

Entonces esa contestación, que no es un análisis científico, ni de la abogacía, que no tiene ningún análisis, reconocemos en Barberena (el hijo de…) por eso esta ahí, como el hijo de tantos otros están en el poder o en la política, y como no han tenido formación, esa formación que se necesita para poder estar en ese lugar, que es de real importancia como ellos lo platean. Desde el sistema republicano, y que hay que garantizar la justicia y la calidad institucional de esos foros, ellos no lo hacen.

Porque a ellos no les interesa nada, porque han llegado ahí para cuidar sus privilegios y mantenerse en el poder para obedecer como sea a las clases dominantes y seguir viviendo lo más cómodos posible, sin alterar un céntimo la injusticia o llegar a un grado de justicia en este caso como el de Matías Altamirano.

Por eso le tenemos que pedir a Griselda Altamirano, que es nuestra compañera, que no le podemos otorgar el privilegio a los sectores de clases dominantes que ella pierda su vida en esta lucha, que se puede dar, tiene que continuar porque no es solo Matías Altamirano el que padece esta injusticia, es la necesidad de que sigamos luchando no solo por Matías Altamirano sino que hay muchos presos injustificadamente, por la negligencia y porque las clases dominantes así lo desean para poder sostener y contener a las masas con el miedo.

Acá no hay formación, no tiene una perspectiva de país, acá este país se maneja solo, se maneja porque los sectores empobrecidos no han analizado con profundidad quien es el enemigo principal y por la bondad que tiene los sectores trabajadores que quieren vivir cómodos, tener sus familias, poder criar sus hijos y mantener su vida simple, sin tener que estar discutiendo ni cuestionando el sistema. Mientras que quienes tienen que mantener las instituciones, que tienen que mantener la justicia, no lo hacen, es más se aprovechan del poder y manejan todo el sistema solo con la bondad de la gente, y solo porque la gente todavía no los ha identificado como enemigos.

Por supuesto que ellos cada vez van poniendo la vara más alta, en la salida y en la lucha, todo lo que suceda en adelante es problema de la justicia. Si ellos ponen el nivel de la lucha en un grado más alto y hay que confrontar como haya que confrontar al sistema que somete y que castiga a los más empobrecidos, los más empobrecidos van a tener que levantar la vara porque si no acá estamos todos perdidos.

No podemos seguir así, hay que levantar la vara más alta, hay que confrontar la injusticia, hay que salir a las calles, no puede la gente ir presa de la manera que va presa, porque a un juez se le antojo, porque un fiscal tiene que pagar favores, no sabemos de qué negociado, de que transa, no sabemos de qué tipo.

Por eso hay que avanzar. Por eso le pedimos a la compañera que es necesario que gente clara como ella, con capacidad para enfrentar a estos tipos, para ir con todo, continúe en pie, no le podemos regalar el debate que ellos han instalado contra Griselda Altamirano, es un debate que han puesto ellos, es un debate contra Griselda Altamirano, y por ende contra la primero de octubre, ellos confrontan a Griselda Altamirano porque no pueden creer, desde los sectores de la clase dominante, desde los sectores del poder, que una semianalfabeta sin nivel terciario este cuestionando su sistema, que además se cuestiona solo que hay que saber mirar donde están los errores y su sistema se cuestiona solo; que solo se sostiene con la bondad del pueblo; solo se sostiene con el trabajo del pueblo y con la indiferencia de algunos.

Lo que nosotros tenemos que pedirle a Griselda es que siga luchando, pero no con esta huelga de hambre, no le podemos dar un muerto al enemigo sin haber hecho un esfuerzo más grande, por organizar a los cientos que como ella deben enfrentar la injusticia día a día.

Movimiento Primero de Octubre