Modificación de horarios comerciales

En la oportunidad, estuvieron presentes el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra; la secretaria de Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible Alejandra Pais; la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra; el presidente del Centro Empresario de Azul Federico García y el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio del Azul Jorge Ferrarello.

En la ocasión, se determinó que a partir de mañana el nuevo horario de atención al público será de 8 a 19, tanto para las categorías esenciales como para las no esenciales. En tanto, los servicios de delivery y take away funcionarán de 8 a 23.

Por otra parte, la carga y descarga podrá hacerse de lunes a sábado de 6 a 9, 14 a 16 y 21 a 23.