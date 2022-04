Incendio en una vivienda de nuestra ciudad

Este miércoles, pasadas las 22 horas, se produjo el incendio en una vivienda de calle Moreno 1448 y calle Chubut de nuestra ciudad.

Según información oficial, cuando la vecina domiciliada en calle Moreno 1444 realizaba un asado sobre la medianera que da al quincho de la vivienda de calle Moreno 1448, saltaron chispas que provocaron se prendiera fuego el techo de paja del lugar.

Personal del cuartel de bomberos, a cargo del Comisario Escande, sofocaron y extinguieron el foco ígneo.

En tanto, como consecuencia del siniestro, la dueña de la vivienda tuvo una crisis nerviosa por lo que debió ser asistida por personal médico de ambulancias SAME.

Afortunadamente no se registraron personas heridas, aunque los bomberos adelantaron que los daños materiales en ese sector de la vivienda fueron totales.

Trabajaron en el lugar del hecho, una dotación del cuartel de bomberos, médicos de ambulancia del SAME, y personal policial del Comando de patrullas de Azul.