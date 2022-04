Marcha y entrega de petitorio

Trabajadores del área de cultura de nuestra ciudad, marcharon hacia la Dirección de Cultura de Azul, a cargo de la Lic. Maya Vena, y luego en la voz de Pino Gimenez se leyó un petitorio.

Manifestaron carencia de una política cultural por parte de la gestión municipal, con acciones, leyes, programas que regulen, protejan, alienten y apoyen financieramente actividades relacionadas con las artes y sectores creativos.

Afirman que hay desconocimiento del valor artístico local y de quienes producen obra en todas las disciplinas artísticas. Falta de un registro o plataforma de artistas azuleños de todas las disciplinas. Desaparición del Coro Agua Clara y el Ballet Municipal. Incumplimiento del deber de funcionario/a público. Además afirman que hay abuso de poder y violencia institucional en todas las áreas que abarca su función. Piden por la Reincorporación de M. Inés Maddio, única Profesora Mujer de la Escuela de Música en planta permanente. Falta de políticas públicas en relación a la conservación, promoción, difusión y restauración del Arte Público en nuestra ciudad, como son los murales de artistas locales e invitados y las esculturas.

Que la Direcciones dentro del área de Cultura sean por concurso la toma de los cargos. La no proyección de producciones de los artistas locales en todas sus disciplinas hacia otros municipios.

Explican que necesitan que las actividades artísticas que proponga la Dirección de Cultura sea trabajo remunerado para los artistas de cualquier disciplina que participe.

La no realización por dos años seguidos del Salón Nacional de Pintura y Dibujo de Azul (XXXVI) y su deterioro a lo largo de los años realizados: falta de premios económicos que estimulen al envío de obras por su carácter nacional, la falta de jurados imparciales y la falta de un salón de exposición de obras con las características necesarias para cubrir esta propuesta.

Falta de autonomía en la gestión del Museo de Arte López Claro de Azul, es urgente la conservación del espacio como el único lugar hoy en nuestra ciudad para realizar exposiciones y que no existan pedidos de autorizaciones para producciones artísticas, ni selección de artistas por parte de la dirección de cultura en relación a que artista se puede difundir, promocionar y permitir actividades y a quien no. Es una falta de respeto lo que sucedió en el museo con la caída del cielorraso por filtraciones anunciadas con anterioridad, estando hoy cerrado con la obra de Silvina Mele y Pino Giménez en su interior a la espera de ninguna información.

Nos encontramos en la actualidad con una pérdida de producciones culturales, la no realización de propuestas teatrales, literarias, musicales, exposiciones visuales, danza, actividades creativas que se van perdiendo por un criterio de selección por parte de la gestión municipal, un criterio único e indescifrable pero notoriamente anti democrático.