Construcción de viviendas en la ex Curtiembre

“A los concejales de la oposición no les importa dejar 800 familias sin casa por una mezquindad política”, afirmaron los concejales del interbloque Juntos.

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa en el interbloque de concejales de Juntos donde se marcó posición respecto a la decisión de los concejales de la oposición de trabar el proyecto de rezonificación de los predios de la ex Curtiembre Azul para la construcción de 800 viviendas.

En principio el concejal Pedro Sottile expresó que “esto es exclusivamente político porque ellos ven acá una posibilidad de crecimiento político del intendente Bertellys a quien ven como el gran fantasma para el 2023. Ese temor hace que se junten todos para ver si pueden, de alguna manera, menoscabar o poner todos los palos en la rueda que sean necesario para perjudicar la gestión municipal aunque ello conlleve un perjuicio directo a las familias de Azul”.

Y recalcó que “no les importa dejar 800 familias sin casa por una mezquindad política porque más allá de todo lo que pidan, lo cierto que este sector no es una zona industrial sino que es zona residencial con capacidad autorizada para 200 viviendas; el propietario viene acá para que sean 800 las construcciones”.

Por otra parte expresó que “no nos oponemos de ninguna manera en pedir información al Ministerio lo que no queremos es que se entorpezca la obra; pidamos información pero mientras tanto rezonifiquemos así este empresario puede presentar la documentación correspondiente para avanzar en el proyecto”.

Y remarcó que “todos dicen que van a acompañar por lo cierto es que solo firmó hasta ahora el concejal Mansilla y en comunicación con Juan Louge me dijo que iba a acompañar, el resto no, sí firmaron el proyecto de comunicación donde dice que debe ser tomada la decisión de rezonificar en base a información con la que hasta el momento no se cuenta, de hecho en el primer artículo le informan al Ministerio de Hábitat de la Nación de la necesidad de modificar la normativa legal como condicionante para la ejecución del proyecto, cuando sabemos que esto puede demorar un año”.

“Esta comunicación es totalmente contraria al informe de la Comisión de Obras Públicas”, destacó.

En este punto acotó que, “este informe establece la rezonificación y le agregamos el artículo 3 que pidió el bloque Podemos sobre el uso exclusivo del proyecto para la construcción de viviendas de uso familiar del plan Procrear II, y agregamos también un pedido de Graciela Bilello del Frente de Todos para que se le dé prioridad en el otorgamiento de las viviendas a los ex trabajadores de la Curtiembre, es decir, sumamos todo lo que pedían pero aun así no acompañaron”.

En tanto recordó que se cumplió con todo lo que pidieron, “les dimos información, vino el apoderado del dueño el contador Niemela a explicarle, la Dra. Noseda les explicó que los estudios dan apto para edificación, después dijeron tenemos que ver cómo compagina esto con el ordenamiento territorial de la ciudad, al día siguiente aparece esta comunicación. Obviamente van a poner todo tipo de trabas para que esto no pueda salir”.

Por su parte Mansilla expresó que “claramente el proyecto habla de que la demanda habitacional es muy alta, de la necesidad al acceso a la vivienda y nosotros vamos por eso. Lo que ellos hacen es entorpecer por entorpecer, inclusive se contradicen porque dieron un parte de prensa donde estaban de acuerdo totalmente con lo que estaba proponiendo el Ejecutivo”.