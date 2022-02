Nuevos criterios de testeo

En tal sentido deberán testearse quienes presenten síntomas y es mayor de 60 años y/o tiene alguna enfermedad de riesgo y quienes estén cursando un embarazo.

Asimismo no deberá testearse quien tiene menos de 60 años y/o no tiene enfermedades de riesgo, si no tiene síntomas y es contacto estrecho, si debe viajar o si debe volver a trabajar y cumplió los días indicados de aislamiento según protocolo.

Quienes sean contacto estrecho y tengan síntomas, son confirmados por criterio clínico epidemiológico y tiene que dar aviso al 148 o por mail a [email protected] o a través de la app Cuidar.

En caso de ser contacto estrecho sintomático debe denunciarse en la App Cuidar