Comunicado de "Adelante radicales"

Resulta sorprendente el comunicado del Comité de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad que desconoce la representatividad del Concejal Juan Sáenz.

Desconocer la historia, la trayectoria del Concejal tal como lo pretende hacer las autoridades del Comité UCR de Azul es un despropósito mayúsculo que solo se ve reflejado por la ineptitud de la actual conducción del mismo.

El comunicado sostiene: “…La Unión Cívica Radical de Azul comunica que solamente reconoce como concejales propios a Jorge Ferrarelo y a Pilar Álvarez…”. Queremos decir que el radicalismo no nació en las últimas P.A.S.O.; hay muchos militantes, a los que se ofende y se pretende dejar de lado, que tienen historia y pensamientos diferentes a los de la actual conducción del Partido y que tienen como referente al Dr. Juan Sáenz. No puede, el Presidente Manuel Álvarez (ilegítimo según art. 57º de la Carta Orgánica) arrogarse el pensamiento radical y mucho menos su representatividad. Cabe recordar que en la actual composición del Comité, línea Nacional y Evolución son minoría.

Se convocó a una reunión para debatir este comunicado?, o simplemente obedece a “órdenes” de Buenos Aires; todo resulta incomprensible, se montan en una situación difícil, compleja para hacer politiquería barata; no se equivoque la gente …a estos seudo dirigentes no les importa la sociedad, nunca estuvieron al lado del pueblo ni lo van a estar.

Queremos aclarar que tanto el Concejal Sáenz como muchos radicales (afiliados o no) interpretamos y apoyamos la labor del mismo, no solo en el Concejo Deliberante sino también, reivindicamos su actuación cuando le tocó ser Presidente del Partido cuando muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras se encontraban militando en otros espacios políticos.

Pero lo que es más grave aún es lanzar un comunicado a la población sin haber pedido explicaciones al Dr. Juan Sáenz o haber oído las declaraciones que realizara ante los medios, luego de la reunión con el Intendente Municipal. No pueden hacerse eco de lo publicado tendenciosamente por Radio Azul, que ya no oculta un claro sesgo opositor a Juntos por el Cambio para lanzar un comunicado; es una actitud mezquina, que pone en evidencia el oportunismo en busca de dañar la figura de nuestro referente.

Cuando dicen: “…sus declaraciones no son compartidas por este Comité y menos representan a la UCR…”. La pregunta sería: ¿escucharon realmente sus declaraciones o simplemente se unieron al acuerdo del Frente para la Victoria y Podemos?; si es así, muchos radicales ya sabemos dónde NO estar. Nosotros tenemos claro que vamos a estar en Juntos por el Cambio, otros de pensamiento radical, van a volver a estar con el GEN, aquellos seguidores del ex Ministro de Economía de Cristina Fernández seguirán mirando con buenos ojos al Frente para la Victoria.

El Dr. Juan Sáenz dijo: “…Como médico te digo que hay una situación en la cual hay planteos y cuestiones que son habituales en cualquier Institución de salud, que se rompa una ambulancia, que se rompa un equipo de rayos es algo común…”; ante la pregunta del Periodista sobre si es frecuente que se muera alguien en la ruta, el Concejal Juan Sáenz dijo: “…que se muera alguien camino a un Hospital es frecuente…” y agregó “…te invito a una guardia en el gran Buenos Aires…”, ante la insistencia del periodista si naturalizaba esta situación el Concejal dijo: “... No naturalizo, te estoy hablando como médico…”.

Es por demás claro que no se refería al lamentable fallecimiento de la persona que venía en la ambulancia de Chillar sino que la referencia era que era frecuente que ocurriera porque los sistemas de salud nacional y/o provincial no funcionan como deberían hacerlo.

Es evidente que en ningún momento hubo una justificación de parte de Sáenz de una situación difícil y compleja como es la que está atravesando la localidad de Chillar, solo hubo una clara explicación de los problemas que tiene el sistema de salud, que es similar a nivel nacional, provincial y Local.

Finalmente, ante la tergiversación, la manipulación de la publicación de Radio Azul de la declaraciones de Juan Sáenz, que menoscaba al político, que pone en duda al médico, pero fundamentalmente que daña la integridad de Juan Sáenz como hombre vamos ir a la justicia en busca de la reparación adecuada.

Azul, 28 de enero de 2022