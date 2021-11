Maraschio: "En Azul sería una irresponsabilidad realizar cirugías cardiovasculares"

A partir de una nota presentada en el Concejo Deliberante por la Asociación de Cirugía Cardiovascular sobre el uso de las dos estructuras de los quirófanos, el Secretario de Salud Martín Maraschio explicó la necesidad de debatir sobre el sistema de salud que queremos en el partido.

Maraschio manifestó la necesidad de discutir sobre qué sistema de salud queremos para Azul, tanto en lo público como en lo privado, y su debida articulación, y añadió que,” hace dos meses que estamos trabajando en la refuncionalización del Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos".

"Habilitamos 15 camas nuevas debido a la gran demanda que teníamos, y quedaban esos dos estructura de quirófanos que fueron inaugurados hace 10 años, y que nunca se habían utilizado".

Además, explico que, “nosotros sabemos que en Azul no se puede hacer cirugía cardiovascular”, porque hay una cuestión con la cirugía cardiovascular en general, en todos los centros tiende a caer en desuso, porque muchas de las patologías hoy se resuelven por vía endovascular, como la hemodinamia, comentó el doctor.

Yo sé que la gente de la Asociación de cirugía cardiovascular ha trabajado de manera incansable por Azul y por el hospital, pero la comunidad necesita saber que es un servicio que se cortó hace 10 años, y la medicina en estos últimos 10 años ha cambiado de manera radical, porque la práctica invasiva cardiovascular se trata de evitar.

Por ejemplo, el reemplazo de válvula aórtica hoy se hace por vía endovascular, hace 10 años se hacía a corazón abierto, lo mismo ocurre con un infarto, ya no se hacen esa clase de operaciones. A su vez, informó que no podemos dejar de explicarle a los vecinos, que tampoco tenemos en Azul la terapia especializada para cuidados de un recién operado a corazón abierto, eso recaería en médicos de terapias que tenemos muy bien preparados, pero no para esa clase de cuadros quirúrgicos. Y afirmó “si alguien decide que es viable la cirugía cardiovascular en Azul, debemos ponernos a discutir las formas”.

Maraschio reveló que, están armando un nuevo quirófano, y qué si esos dos espacios hubiesen estado equipados, directamente operarían en ellos, pero que solo tienen la estructura, las lámparas, bachas y los caños de oxígeno, pero que no se pueden utilizar para operaciones.

Al mismo tiempo, se pensó en jerarquizar el sistema de hemoterapia, pero tampoco se pudo trasladar el servicio allí, ya que el piso no soporta el peso de los equipos.

“Nosotros intentamos llevar hemodinamia a ese sector, pero la estructura de la losa del piso no soporta el equipo” y por esa razón, estamos armando un nuevo quirófano que tenga torre de laparoscopía y mesa de anestesia para trabajar.

Para finalizar, Maraschio agradeció a la Asociación de cirugía cardiovascular, y formuló que, “se puede refundar con otro objetivo acorde a lo que se necesita, sobre todo de acuerdo a los cambios que la medicina ha tenido en estos años, y los avances significativos que se han presentado en los diferentes centros médicos.