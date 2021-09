Juegos Bonaerenses: Clasificados en natación y tenis de mesa

Se trata de Francisco Brown en 50 metros libres de natación categoría universitarios, Milena Rodríguez en tenis de mesa femenino también universitarios y Ayrton Roldán, quien en sub 14 finalizó primero en 100 metros libres de natación y en acuatlón (natación más pedestrismo). En este sentido, Roldán deberá elegir en cuál de las dos pruebas competirá en la etapa final provincial.

Asimismo, de la jornada de competencia que tuvo lugar el miércoles de la última semana, participaron además Sasha Castiglione, que culminó en segunda posición en 50 metros libres sub 14; Juan Barreca, que finalizó segundo en 50 metros libres sub 16; Francisco Notti que quedó segundo en tenis de mesa universitarios; y Martín Imperatrice de Cacharí, quien cayó en su primer partido de tenis de mesa sub 14.

A su vez, Francisco Brown compitió también en acuatlón universitarios, donde alcanzó el segundo lugar.