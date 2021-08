Se desarrolla la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

El intendente Hernán Bertellys -acompañado por el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra; la secretaria de Cultura, Educación y Deportes Maya Vena; la directora de Deportes Luciana Fredes y el presidente del Club de Remo Juan Sorondo- visitó el campo de juego del Club de Remo, en el que se desarrolló una de las etapas del regional de los Juegos Bonaerenses 2021.

Al respecto, el mandatario remarcó las cualidades del lugar; “es uno de los clubes más importantes de toda la provincia de Buenos Aires y en conjunto con el municipio estamos trabajando para que el deporte sea accesible y llegue a todos”-consignó.

Por su parte, Vieyra agradeció a la institución deportiva “y a muchos clubes que nos prestan sus instalaciones para que se puedan desarrollar este tipo de torneos”.

“Son eventos deportivos donde después de tanto tiempo de todos, especialmente, los más jóvenes, que estuvieron mucho sentados frente a la computadora y hoy los ves haciendo este tipo de actividades, para nosotros es una alegría singular así que un agradecimiento a todos los clubes”-manifestó el Jefe de Gabinete.

En este sentido, Sorondo, remarcó la importancia del deporte e indicó que “estamos ahora actualmente en una época o meseta de actividades con un poquito de continuidad que es lo que pretendemos o esperamos que pueda seguir desarrollándose de esta forma, sobre todo ahora que viene la época más linda que es la primavera para que el club esté a pleno con sus actividades deportivas que es lo que nos gusta”.

Más adelante, agregó que “nosotros como club social y deportivo siempre interactuamos con la Municipalidad y las distintas instituciones en lo que es ceder las instalaciones para eventos oficiales, así como los Juegos Bonaerenses siempre hemos estado presentes en todo lo que es tenis, hockey, rugby, en las etapas locales y regionales”.

Por último, Fredes informó que estuvieron participando jóvenes de Saladillo, Rauch, Las Flores, Olavarría y Tapalqué. “Toda la región hoy está compitiendo acá en esta etapa en la que tenemos tenis categoría sub 14, sub 15 y sub 16 y la semana que viene se desarrollará fútbol 11 en el Club River y también tenemos como sede de los regionales lo que es rugby y hockey nuevamente en el Club de Remo”-describió.