Nuevas restricciones establecidas por los Gobiernos Nacional y Provincial

En tanto, se aguarda el DNU presidencial y la Resolución provincial, de existir cambios serán comunicados.

Al respecto, se restringe la circulación entre las 18 y las 6. Solamente se permitirá circular para actividades de cercanía (entre las 6 y las 18).

Estarán prohibidos los encuentros sociales, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados.

Respecto a los comercios, los considerados esenciales -como farmacias, supermercados, almacenes, estaciones de servicio, ferreterías, veterinarias- seguirán abiertos con los mismos protocolos hasta las 18.

Mientras que los comercios no esenciales -blanquería, locales de ropa, perfumerías, electrodomésticos, bazar, etc.- podrán trabajar con delivery.

Los locales gastronómicos podrán trabajar solamente en la modalidad de delivery o retiro en el local, hasta las 23.

Los clubes permanecerán cerrados. Sólo podrán practicarse deportes individuales al aire libre en espacios públicos hasta las 18.

En las plazas, Parque Municipal y Balneario los lugares de juegos y gimnasios a cielo abierto no podrán ser utilizados.

Se suspenden todas las actividades y ceremonias religiosas de manera presencial.

Se sostiene la continuidad pedagógica en la modalidad virtual.

El control de estas medidas estará a cargo de las fuerzas de seguridad con el acompañamiento del personal municipal.



Quedan exceptuadas del cumplimiento y de la prohibición de circular las personas afectadas a las siguientes actividades y/o servicios:



● Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

● Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

● Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

● Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

● Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

● Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.

● Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

● Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

● Personal afectado a obra pública.

● Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

● Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

● Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

● Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

● Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

● Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

● Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

● Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

● Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

● Servicios de lavandería.

● Servicios postales y de distribución de paquetería. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.