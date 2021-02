Primer encuentro de atletismo del año en Azul

La actividad se desarrollará en horario de mañana y permitirá a los atletas participar en pruebas de pista y de campo para comprobar su estado y registrar marcas de referencia, de cara a las competencias de este año.

La jornada incluirá pruebas de 80 y 100 metros llanos, salto en largo, lanzamiento de bala, 1000, 1.200, 3.000 y 5.000 metros, según cada categoría. En este sentido, las categorías serán sub 14, sub 16, sub 18, sub 20 y única.

Por mayores informes, los interesados pueden contactarse con la Dirección de Deportes al teléfono 431752.

Asimismo, se informa que en caso mal tiempo la actividad se realizará al día siguiente, domingo 14.