Cinco aprehendidos por caza furtiva con perros galgos

En el marco de operativos de seguridad, en el camino de tierra que va desde el Paraje Shaw hacia la Estación Ariel, se interceptó un vehículo Volkswagen Senda de color blanco (dominio TKR-377) en el que circulaban Bordacahar Alan de 23 años, Chaves Gustavo de 20 años y Marcos Pedemonte de 34 años, quienes provenían de realizar caza furtiva con perros galgos.

El VW Senda no poseía seguro, VTV, no tenían carnet de conducir y la cedula verde no estaba a nombre de quienes estaban dentro del auto.

En el interior del vehículo llevan 7 perros galgos de distintos pelajes, y en el baúl, dos cuartos y dos alones de un charo o ñandú, que recientemente habían matado, también había un cuchillo dentro de una mochila.

Por esta razón, los agentes uniformados procedieron a aprehender a las tres personas.

En la misma zona, personal policial de CPR procedieron a aprehender a Juan Acevedo de 38 años, y a Tunez Rodrigo de 19 años, quienes en el interior del vehículo Fiat Duna Weekend de color gris (dominio UOD-280) llevaban 5 perros galgos de distintos pelajes, y en el baúl, tres charos o ñandú recientemente muertos, indicando que provenían de realizar caza furtiva.

Al ser consultados sobre el permiso para cazar en el campo de la zona, no tenían ni el permiso de caza ni el permiso del dueño para estar en el lugar.

Por ambos hechos, se realizó la correspondiente infracción a la ley 22421, con intervención de la UFI 2 del departamento judicial de Azul.