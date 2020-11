La comuna comenzó a implementar el programa Rastrear, Testear y Aislar

En este contexto, esta mañana el intendente Hernán Bertellys constató la puesta en marcha del mismo, acompañado por la senadora provincial Lucrecia Egger, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra y el secretario de Salud Carlos Bravo.

En la ocasión, el jefe comunal señaló que “en el marco del sexto operativo Rastrear estamos verificando que va funcionando muy bien, con mucha respuesta de la comunidad”. En este punto, recordó que el municipio adquirió 2000 test rápidos, cuyos resultados se obtienen a los 15 minutos de realizada la prueba.

“Esto va a ser muy importante para tener una estadística más completa y para el aislamiento inmediato de los grupos familiares”-remarcó.

Asimismo, convocó a realizarse el test a aquellos contactos estrechos de pacientes positivos que se encuentran en seguimiento telefónico; personas que han estado en contacto con pacientes positivos en los últimos 7 días, aún si no tienen síntomas y quienes presenten algún síntoma compatible con COVID 19 o que se hayan considerado cuadro clínico de la enfermedad.

Por su parte, Vieyra remarcó que “se trata de una política de Estado haber adquirido estos kits para tener la posibilidad de que la persona tenga su resultado rápidamente. Detectábamos que muchos vecinos que estaban aislados por ser contactos estrechos no cumplían el aislamiento porque tenían sus dudas acerca de si estaban contagiados o no, pero no podíamos hisoparlos porque seguíamos el protocolo provincial que ahora cambió”.

Además, agregó que “ahora se pueden hacer hisopados a contactos estrechos y también a asintomáticos entonces es muy importante testear y tenemos nuestro plan Rastrear que lo hemos podido implementar en las localidades, en distintos barrios y ahora abarcando toda la ciudad”.

Al brindar mayores detalles respecto al operativo, Bravo indicó que “desde los Centros de Atención Primaria de la Salud, en cada barrio, se va citando pacientes sintomáticos, ya detectados por el sistema de seguimiento y a su vez la Municipalidad está convocando en forma espontánea a aquellos que tengan síntomas a concurrir a los lugares donde se desarrolla el Rastrear”.

Por último, explicó que “a todas las personas las atiende un médico y de tener síntomas, se las medica en forma inmediata. Si el cuadro amerita algún estudio complementario o alguna complejidad se las lleva al Hospital Pintos”.

Cronograma

Caber recordar que la primera etapa del programa se llevará a cabo de 10.30 a 12.30, según el siguiente cronograma:

· Lunes 16: Centro de Día para la Tercera Edad, Parque Municipal.

· Miércoles 18: Jardín Maternal Irma C. de Gay, Alvear 121.

· Viernes 20: CAPS N° 8, Rivas 1180.

· Lunes 23: CAPS N° 13, calle 4 entre Maipú y 1° de Mayo.

· Miércoles 25: Complejo Cultural San Martín.

· Viernes 27: Club San Lorenzo, España y Mendoza.

La siguiente etapa del operativo será informada en los próximos días.