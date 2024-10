Día de la Lealtad Peronista: El P26J reconoció a tres referentes de Azul

En el marco de un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista, el Peronismo 26 de Julio (P26J) realizó un emotivo homenaje a tres figuras destacadas de la militancia local: Hugo De Franchi, María del Carmen Ruiz y Marylin Martínez. Esta jornada de reconocimiento estuvo atravesada por el espíritu de lucha y reivindicación que define al movimiento desde su origen en 1945, cuando el pueblo se movilizó masivamente para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, encarcelado por el gobierno militar.

Bajo la consigna “Este pueblo no cambia de ideas, lleva la bandera de Evita y Perón”, la agrupación celebró no solo la historia de una fecha que marcó el destino del movimiento obrero, sino también el compromiso de tres personas cuyas trayectorias ejemplifican la esencia de la militancia peronista: el trabajo sindical, la defensa de los derechos laborales y el rol docente y de salud pública al servicio del pueblo.

Tres vidas al servicio de la militancia

El reconocimiento a María del Carmen Ruiz fue recibido por su hija, Marina Pardo Ruiz, en un encuentro íntimo en el espacio cultural del P26J. La trayectoria de María del Carmen reflejó una entrega completa al trabajo social y comunitario, siendo una referente en el ámbito de la salud pública.

En tanto, la jornada de homenaje a Hugo De Franchi tuvo lugar en el Paisano Frías, donde la participación de trabajadores ceramistas, militantes, familiares y dirigentes sindicales le dio un marco especial al evento. La diputada Laura Aloisi destacó la trayectoria del dirigente, quien ha sido secretario general del gremio de Ceramistas y actualmente ocupa el cargo de secretario adjunto en la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina.

“Este reconocimiento al compañero Hugo De Franchi nos llena de orgullo. Estamos a las puertas del Día de la Lealtad Peronista, una fecha en la que, allá por 1945, los trabajadores se movilizaron para darle vida a un movimiento que cambiaría la historia. A partir de ese momento, las conquistas fueron del pueblo y los días más felices siempre fueron, son y serán peronistas”, expresó Aloisi.

Luchas obreras en tiempos difíciles

Julio Varela, referente del P26J, también tomó la palabra para resaltar el rol de De Franchi en momentos clave para los trabajadores ceramistas, como el intento de cierre de la fábrica San Lorenzo en 2017. “Participamos de las marchas en esos momentos críticos, y fue una pelea que se dio en el cuero de Hugo. Enfrentar a empresas monopólicas no es tarea fácil, pero el sindicato siempre estuvo allí, sosteniendo la lucha para que el cierre no ocurriera”, comentó Varela.

El dirigente también reflexionó sobre la vigencia del espíritu del 17 de octubre: “La movilización a Plaza de Mayo me sigue conmoviendo. El rol de Evita fue clave para lograr la libertad de Perón. Esa esencia es nuestro legado, y la reivindicamos siempre, no solo en cada aniversario. No podemos apartarnos de nuestras banderas, por más que hoy los tiempos sean difíciles y algunos propios también nos decepcionen”.

Un legado de convicciones claras

Durante el evento, el propio Hugo De Franchi agradeció el reconocimiento y la compañía de su familia y compañeros. “Desde chico abracé la política y luego el sindicalismo, siempre con un solo objetivo: ser claro en las convicciones por las que uno trabaja. Estas convicciones son las mismas que deseo para todo el peronismo”, afirmó.

Con emoción, recordó su militancia desde joven: “Hemos tenido una vida dedicada a esta causa, como muchos de ustedes. Y como Julio Varela, quien incluso puso en riesgo su vida por aquello en lo que siempre creyó. Eso es lo que hoy venimos a celebrar y recordar”.

El acto concluyó con un llamado a mantener vivas las banderas del peronismo, convencidos de que solo con la unidad y la lucha de los trabajadores podrán superarse las adversidades actuales y volver a conquistar los derechos que mejoran la vida del pueblo.