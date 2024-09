Siniestro vial en calles De Paula y Falucho

Alrededor de las 19:40 horas de este sábado, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles De Paula y Falucho.

Según información oficial, un vehículo marca Peugeot 2008, dominio AD990OQ, de color blanco, conducido por Miguel Ángel Pando de 74 año, embistió a cuatro peatones, entre los que se encontraba Cintia Faveiro de 33 años, junto a sus tres hijos menores de edad: dos nenas de 3 y 6 años, y un niño de 6 años.

El hecho ocurrió cuando, por razones que aún se están investigando, el conductor del vehículo perdió el control y atropelló a la familia. A raíz del impacto, los tres menores fueron trasladados de urgencia en una ambulancia del SAME al Hospital Materno Infantil de Azul, donde recibieron atención médica. Según informaron en el nosocomio, las lesiones no revestían riesgo de vida. En tanto, la madre, Cintia Faveiro, no sufrió heridas de consideración.

Trabajaron en el lugar del hecho efectivos del Comando de Patrullas de Azul, quienes fueron convocados por un llamado al 911, y agentes de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Se instruyeron actuaciones caratuladas como Lesiones Culposas, bajo la intervención de la UFI en turno número 2 del Departamento Judicial de Azul.