Azul tiene un Punto Cooperar

Esta mañana en el Salón Cultural, con una importante participación de integrantes de la comunidad educativa, se inauguró el primer Punto Cooperar dependiente de un municipio bonaerense.

Cabe recordar que dicho espacio funcionará en el SUMAC y tendrá como finalidad acompañar y asesorar en cuestiones administrativas a cooperadoras en formación o ya existentes.

Al respecto, la apertura del evento correspondió al intendente Nelson Sombra, a la directora provincial de Cooperación y Participación Comunitaria Rosana Merlos, al presidente del Consejo Escolar Leandro Ferraro y al jefe Distrital de Educación David Díaz.

También formaron parte de la acción la secretaria de Educación y Cultura Laura Barbalarga, el director de Educación Bernardo Valdez, la directora de Economía Social y Cooperativismo Silvia Casares; los referentes locales de dicho Punto Aldana Rodríguez y Facundo Acosta; consejeros escolares y representantes de organizaciones sindicales.

En la ocasión, hizo uso de la palabra el jefe comunal, quien expresó que “acompañar, jerarquizar, lograr institucionalizar, promover la cooperación más que la competencia, me parece fundamental. Poder hacerlo a través de las cooperadoras que llevan mucho tiempo trabajando y a veces sin el acompañamiento institucional adecuado, me parece una instancia superadora”.

En tanto, destacó que “tiene que ser un nuevo vínculo de la comunidad con sus escuelas, cada padre y madre ojalá se pueda integrar a su cooperadora no solo para recaudar sino también para generar dispositivos estratégicos que convengan al conjunto de la comunidad”.

“Me siento un privilegiado de poder participar de esta jerarquización política e institucional que pretende el gobernador Kicillof a través de esta nueva Dirección”- resaltó el mandatario.

Por su parte, Díaz detalló que “será fundamental el asesoramiento que pueda brindar el Punto Cooperar para aquellas instituciones que deseen crear cooperativas escolares. Vamos a tener a cargo de todas las cuestiones administrativas el consejero escolar Facundo Acosta y para todo lo que tenga que ver con la relación con la comunidad estará Aldana Rodríguez. También estarán presentes en las escuelas para responder sus inquietudes”.

En esta línea, Ferraro enfatizó que “la cooperación está llamada a pensar alternativas colaborativas y transformadoras. Es por eso que hoy celebro que estemos convocados a la inauguración de este espacio que se convertirá en una herramienta imprescindible para mejorar la calidad educativa y de vida de nuestra población”.

En ese marco, la directora provincial hizo entrega de equipamiento para el funcionamiento del Punto Cooperar. Al respecto, Merlos señaló que “el dispositivo Punto Cooperar se enmarca en un programa más amplio de acompañamiento administrativo. Este Punto es el de mayor cercanía, por eso desde la Dirección hacemos entrega de una computadora con todos los programas necesarios, sobre todo para trabajar cuestiones de AFIP. También entregamos señalética para que el Punto esté identificado y un banner”.

“Programaremos recorridos entendiendo que las localidades están lejos. La idea es que Punto Cooperar Móvil exista también para acercar aún más la dirección provincial, el municipio y el consejo Escolar a cada uno de ustedes”- adelantó la funcionaria bonaerense.

Por último, se desarrolló una capacitación destinada a pensar la participación comunitaria a partir de las cooperadoras desde una perspectiva basada en los derechos de las infancias. Atendiendo específicamente a lo socio comunitario como un proyecto institucional para la planificación de estrategias y concreción de acciones, teniendo como horizonte potenciar el vínculo con la comunidad.