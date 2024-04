Ajedrez: Azul participó de la primera fecha del Prix del Centro en Tandil

En la oportunidad, el partido de Azul asistió con una delegación de 12 jugadores, los cuales compitieron en las categorías Libre, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

La jornada se desarrolló con más de 64 representantes de diferentes localidades, entre ellas, hubo participantes de Rauch, Ayacucho, Balcarce, Necochea y Mar del Plata. Además de los integrantes de la sede local y azuleños.

Al respecto, las posiciones finales de la mencionada fecha fueron las siguientes:

Sub 8 (junto a sub 10)

1° Matías Conte (Azul).

2° Lautaro Palacios (Tandil).

3° Santino Vicente (Tandil).

Sub 10 (junto a sub 8)

1° Lippo Capitanio (Mar del Plata).

2° Agustín Barbosa (Azul).

3° Ignacio Feeldman (Tandil).

4° Dante Long (Azul).

Les siguieron Jeremías Conte y Telmo Recci.

Sub 12 (junto a sub 14)

1° Joaquín Vulcano (Tandil).

2° Carmelo De Fabio (Rauch).

3° Benito Acosta (Azul).

4° Benjamín Martorelli (Tandil).

5° Zenon Recci (Azul).

Sub 14 (junto a sub 12)

1° Iván Lobato (Balcarce).

2° Santino Álvarez (Ayacucho).

3° Nicolás Gorga (Azul).

4° Laureano Stigliano (Tandil).

5° Milena Domínguez (Mar del Plata).

Mejor dama: Paola Correa (Azul).

Sub 16 (junto a libres y senior)

1° Laureano Tescione (Tandil).

2° Nicolás Carmona (Rauch).

3° Ian Kuitert (Azul).

4° Joaquín Guglienminetti (Rauch).

5° Santiago Kausilas (Tandil).

Libres (junto a sub 16 y senior)

1° Albino Bianchi (Tandil).

2° Facundo Rodríguez (Tandil).

3° Federico Noziglia (Tandil).

4° Franco Quezada (Mar del Plata).

5° Claudio Bazzoli(Tandil).

Senior (junto a sub 16 y libres)

1° Néstor Bertucci(Tandil).

2° Amadeo Nicola (Tandil).

3° José Villalba (Tandil).

4° Guillermina Williams (Tandil).

5° GannaP alukhina (Tandil).

En tanto, se informa que la próxima fecha se disputará en la ciudad de Rauch el domingo 5 de mayo.