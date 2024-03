Podemos Azul pide derogar las Ordenanzas Fiscal e Impositiva

A través de un proyecto de ordenanza que se tratará en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el bloque de legisladores del vecinalismo buscará derogar las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes que determinan las tasas municipales que pagamos los vecinos del Partido de Azul.

La iniciativa surge al detectar una grave deficiencia en el procedimiento de aprobación durante la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, como resultado de un estudio en equipo que se profundizó durante estos meses con diversos profesionales chequeando la forma en que fueron aprobadas estas ordenanzas, Jurisprudencia, etc; concluyendo que no se alcanzó la mayoría absoluta requerida por la Ley Orgánica de las Municipalidades y nuestra Constitución Provincial para aprobar el aumento o creación de tasas municipales. Esta legislación exige una mayoría absoluta de los integrantes del cuerpo (más allá de que estén presentes o no) lo que significaba en este caso contar con 19 votos afirmativos como mínimo, para que la aprobación sea válida.

El pasado 5 de diciembre el resultado fue 17 votos a favor y 16 en contra; por lo que no se alcanzó el mínimo requerido correspondiendo que se corrija ese error, que le quita legalidad a la normativa vigente, avanzando con su derogación y posterior reemplazo por una nueva normativa que pueda ser aprobada legítimamente por la actual conformación del Concejo Deliberante.

Defendemos a los vecinos y al Municipio del Partido de Azul

“Este es un tema muy importante que requiere celeridad para llevar tranquilidad a los vecinos y también al Ejecutivo porque estamos hablando de los recursos ahora, en esto, nosotros estamos defendiendo a nuestros vecinos y al Municipio, que nos pertenece a todos y no solo a los funcionarios de turno (más allá de esta gestión)” expresó Natalia Colomé, presidente del bloque Podemos Azul, quien enfatizó que “es indispensable proteger que los procedimientos sean adecuados y legales, sobre todo cuando hubo un debate y un impacto tan importante como esta fiscal e impositiva en particular. Creemos que todo tiene que estar apegado a la ley”.

Por su parte, el concejal y presidente del Concejo Deliberante, Juán Louge, indicó que el objetivo de este proyecto es corregir un error, que obligará además, a rediscutir las tasas. “Habrá que barajar y dar de nuevo” opinó. “Este error conjunto es grave, nos hacemos cargo porque integramos el Concejo y no nos dimos cuenta antes, pero estamos a disposición y tenemos que trabajarlo con todos los bloques y el Ejecutivo para encontrar la solución lo más rápido posible”.

Colomé resaltó que “Es llamativo que durante la promulgación de estas normas, proceso que involucra a diferentes áreas del gobierno local, no se haya detectado esta irregularidad sobre la votación. Para nosotros, desde el momento que lo sabés: inmediatamente corresponde comunicarlo, hacernos cargo todos y trabajar en conjunto para subsanarlo, lo antes posible, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad con la comunidad”.

Al respecto, la concejal Consuelo Burgos, expresó que “el municipio de Azul tiene un déficit económico y financiero que produce un déficit de prestación de servicios. Nuestros vecinos todo el tiempo nos están diciendo que pagan por tasas que no ven reflejadas en nuestros barrios, en las calles de tierra, en la recolección de residuos, en todos los servicios que presta o debería prestar el Municipio. ¿Cuáles son las soluciones que se han encontrado siempre? Aumento de tasas y en este caso la creación de un impuesto disfrazado de tasa, denominado "Tasa Por Servicios Esenciales”.

Desde el bloque de legisladores destacaron que en los últimos meses del 2023, el Concejo Deliberante vivió un proceso en el que se aprobaron normas de importancia “de la noche a la mañana, con un nivel de desprolijidad que nos trajo hasta esta situación”.

Burgos, quien además preside la Comisión de Presupuesto del deliberativo local, destacó que “hay que entender que existió una connivencia entre la gestión municipal que salía y la gestión que entraba y aprovechando una mayoría circunstancial previo al cambio de conformación, se aprobaron las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. Esto es una irresponsabilidad y por eso, detectado el error no vamos a ser cómplices de una aprobación con irregularidades”.

Cabe destacar que el proyecto de ordenanza para derogar las ordenanzas Fiscal Nº 4909 e Impositiva Nº 4.910 fue presentado esta mañana y se tratará durante la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante el próximo martes.