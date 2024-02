Acto conmemorativo por el 246° aniversario del nacimiento de San Martín

El evento central se desarrolló en el sector donde se encuentra ubicado el retoño del pino de San Lorenzo, en el Parque Municipal, pero anteriormente se rindió homenaje al Libertador en el busto ubicado en la Plaza San Martín, donde representantes municipales, militares y de la mencionada asociación depositaron ofrendas florales.

En tanto el acto principal fue presidido por el intendente municipal Nelson Sombra –quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia- y el presidente de la Asociación Sanmartiniana Omar Losardo. Además, participaron autoridades legislativas, municipales, militares, educativas, gremiales, policiales y vecinos. Dieron marco al acto abanderados y escoltas y se encontraba presente la Banda Combate de Perdriel.

Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, el jefe comunal junto al presidente de la Asociación Sanmartiniana descubrió una placa que reemplaza a la que fuera instalada en el año 1941 en el espacio del retoño.

Posteriormente realizaron invocaciones religiosas el pastor de la Iglesia Bet-el Gastón Vázquez y el Obispo de la Diócesis de Azul, Monseñor Hugo Manuel Salaberry quien además bendijo la placa recientemente descubierta.

A continuación el ingeniero agrónomo Eduardo Farina hizo una reseña histórica del retoño del pino de San Lorenzo y seguidamente, se refirió a la fecha el vicepresidente de la Asociación Luis Conti.

En principio, agradeció especialmente a quienes hicieron posible el acto conmemorativo y expresó que “en este momento que se encuentra atravesando nuestra patria -donde pareciera que no estamos remontándonos ya a principios de siglos sino a la época de las luchas fratricidas entre unitarios y federales, previo a nuestra organización nacional- nunca tan vigente el legado del General”.

Asimismo, Conti recalcó que “San Martín organizó ejércitos bajo las leyes de la disciplina, en nombre de la patria y para servir a la comunidad; no lo hizo para ganarse un lugar en la historia, no lo hizo por ningún interés personal, solo por vocación de servicio. No buscó la gloria militar, procuró hacer triunfar una idea perenne: la de la libre determinación de los pueblos”.

En otra parte de alocución, señaló que “fue un entusiasta de la libertad y condenó los abusos de los gobernantes. Gobernó cuando debía hacerlo, no por ambición sino por deber y mientras consideró que el poder era en sus manos un instrumento útil para la tarea que el destino le había impuesto; cuando entendió que el poder podía ser usado para dividir a sus compatriotas, renegó de él. Jamás su ego estuvo por encima de su misión pública; su lucha y su mando estuvieron al servicio del bien común”

“Estos son los valores del General San Martín: vocación de servicio, amor a la libertad, uso del mando para alcanzar el bien común, ambiciones personales dejadas de lado ante la existencia de ideales comunes, honorabilidad y lucha incesante para terminar con la división y la desunión”-destacó.

Más adelante, remarcó que “a la luz de la triste realidad que emana de la decadencia de los últimos años en Argentina, aparece nítida la difusión de los principios legados por el padre de la patria. Los egos, la ineficiencia, la impericia domina desde hace décadas la escena política y con ello sobrevino la larga sucesión de desatinos que desvirtuaron el camino noble trazado por el General”.

Para finalizar se cantó la Marcha San Lorenzo. Foto: Héctor García