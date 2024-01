Cómo proteger tu teléfono de hackeos y estafas telefónicas

El Dr. Lucas Moyano explicó que una de las preguntas que más frecuentemente llegan a él son: ¿Recibir una llamada o un mensaje sospechoso significa que su dispositivo ya está en peligro? La respuesta es seguramente no, pero podría ser el comienzo de un intento de hackeo o de una estafa.

Es poco probable que las llamadas telefónicas sean la fuente directa de los hackeos telefónicos. Sin embargo, los mensajes de texto pueden contener malware, y tanto las llamadas como los mensajes de texto pueden utilizarse para lanzar ataques de phishing u otras estafas con el fin de engañarle para que facilite información confidencial, transfiera dinero o descargue un virus o spyware, afirmó el fiscal.

Lo importante es saber que la mejor manera de evitar los hackeos a través de mensajes de texto y llamadas es no contestar a números que no reconozca. Y añadió que es muy importante que las personas no llamen ni respondan a sus mensajes de texto, y no hagan clic en ningún enlace. Ya que podrían ser víctimas de una estafa de devolución de llamada, lo cual podría originar un costo por tarifa internacional.

Además, Moyano explicó que debemos tener cuidado con las técnicas de ingeniería social que utilizan los estafadores para conseguir que haga clic en un enlace malicioso. Un mensaje con un enlace sospechoso podría parecerse a uno de los siguientes: un anuncio de una oferta o descuento, una petición de ayuda de un familiar, un aviso de redes sociales. Los hackers pueden imitar o suplantar direcciones de correo electrónico y números de teléfono.

En tanto, agregó que en lo relativo a las llamadas telefónicas fraudulentas, los hackers suelen hacerse pasar por organizaciones o instituciones de confianza para intentar que sus víctimas faciliten información confidencial.

¿Puede alguien hackear mi teléfono enviándome un mensaje de texto?

Nadie puede hackearle simplemente enviándole un mensaje de texto. Mientras no haga clic en ningún enlace ni abra archivos adjuntos, no suele haber ningún peligro. Tan solo debe hacer clic en un enlace y abrir un archivo adjunto si lo espera y sabe que es seguro. Los estafadores envían muchos mensajes de texto. Basta con que tan solo un pequeño porcentaje de víctimas haga clic en el enlace del mensaje para que la campaña tenga éxito. Al hacer clic, las víctimas pueden descargar malware sin darse cuenta o abrir un sitio web malicioso donde se les pide que introduzcan información personal.

¿Pueden hackearme respondiendo a un mensaje de texto?

No pueden hackear su dispositivo simplemente respondiendo a un mensaje de texto. Sin embargo, interactuar con un hacker de cualquier forma aumentará las probabilidades de ello. El hacker encontrará la manera de engañarle y conseguir que haga clic en un enlace, que es lo que le permitirá lanzar su ataque. No ocurrirá nada si escribe un mensaje y pulsa enviar, pero el hacker ya sabrá más cosas sobre usted y podría engañarle para que le facilite información o haga clic en un enlace enviado por él. Es mejor evitar toda interacción con estos sujetos.

¿Cómo puedo evitar que hackeen mi teléfono?

Configurar la verificación multifactor en WhatsApp, aplicaciones y en todas las redes sociales que utilice.

La mejor forma de evitar que hackeen su teléfono es instalar un software de seguridad avanzada de una empresa de confianza.

Tal vez respondió a lo que parecía un inocente mensaje de texto solicitando su fecha de nacimiento y esa fue la última pieza del rompecabezas que el estafador necesitaba para robar su identidad. El robo de identidad suele ser una pesadilla: asegúrese de estar atento a las señales de estafas de phishing y para poder evitar los daños en la medida de lo posible.

Si cree que le han hackeado el teléfono, lo primero que debe hacer es desconectarlo de Internet y ejecutar un análisis de antivirus.



Para finalizar, el fiscal explicó que debemos mantenernos siempre en alerta y proteger la privacidad en línea para evitar ser víctimas de cualquier hacker.