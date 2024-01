El STMA rechazó la oferta paritaria y el pago unilateral

En una nueva jornada de negociaciones, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) planteó su desacuerdo durante la tercera paritaria destinada a cerrar el año 2023. La falta de consenso llevó al ejecutivo municipal a realizar un pago unilateral, generando la declaración de alerta, movilización y asamblea permanente por parte del gremio.

En la mesa de diálogo, cinco representantes del STMA, encabezados por el secretario general Luciano Varela, dialogaron con una delegación de cinco funcionarios municipales liderados por el secretario de gobierno, Ignacio Pallia. La propuesta original del ejecutivo, que ofrecía un 10% de aumento sobre el salario de diciembre y una suma en negro por presentismo de $36.000, fue considerada insatisfactoria por el sindicato.

En respuesta a la demanda gremial, el ejecutivo presentó una nueva oferta consistente en un 20% de aumento sobre el salario básico de diciembre, acompañado de una suma fija en negro de $15.000 por concepto de presentismo, excluyendo a la planta política. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada rotundamente por el STMA.

El sindicato fundamentó su decisión en la firme oposición a los pagos en negro, destacando que el presentismo, al ser una práctica de este tipo, no solo perjudica a los trabajadores activos sino también a los pasivos. Asimismo, resaltaron que alrededor de 500 trabajadores de la carrera hospitalaria no perciben presentismo, recibiendo así solo el 20% de aumento. Subrayaron que el presentismo no es salario y que, de querer aumentarlo, debería ser por decreto y fuera de las negociaciones paritarias.

Ante la afirmación del ejecutivo de que esta sería su última oferta, el STMA rechazó la propuesta y anunció su declaración de alerta, movilización y asamblea permanente. Convocaron a una reunión de delegados y comisión directiva para el próximo lunes 22 de enero a las 9 de la mañana en su sede, con el objetivo de analizar los pasos a seguir.

El sindicato también señaló que el pago unilateral anunciado por el ejecutivo no fue resultado de un acuerdo y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores municipales: "La única lucha que se pierde es la que se abandona".