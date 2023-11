Tasas municipales: ¿Vamos a permitir esto?

Desde Podemos Azul RECHAZAMOS el AUMENTO de las tasas municipales del 109% aproximadamente, que tendrá impacto en toda la comunidad del Partido de Azul ya que vecinos y comerciantes lo pagarán desde enero en la tasa urbana y la tasa de seguridad e higiene, así como los productores agropecuarios deberán afrontar un aumento de la tasa vial que oscilaría entre el 296% al 410%, según el proyecto de ordenanza impositiva, presentado el pasado 7/11, por el Intendente Hernán Bertellys en acuerdo con el Jefe Comunal electo Nelson Sombra.

La propuesta que se votaría en el Concejo Deliberante el próximo martes 21 durante la última sesión ordinaria, suma a estos aumentos mayor presión tributaria con la creación de una nueva “Tasa por servicios esenciales” que pagarían todos los inmuebles urbanos por mes por propiedad, equivalente a 2 litros de gasoil común mientras que los inmuebles rurales pagarían el equivalente a 1 litro de gasoil común por hectárea, por mes.

Debe tenerse en cuenta además, que el valor de la tasa se actualizaría al ritmo de la suba en el precio del gasoil, tomando el precio surtidor de la estación de servicio YPF correspondiente al día 10 del mes al efectuarse la liquidación, sin considerar el nivel de ingresos o paritarias de los trabajadores azuleños.

Recaudación aproximada

Si calculamos el valor del gasoil común que, según distintas proyecciones costaría $750 aproximadamente por litro, en enero (momento en el que está previsto que comience a cobrarse esta nueva tasa), se recaudarían 360 millones de pesos en la zona urbana y unos 5.500 millones de pesos en la zona rural al año; solo con la creación de esta nueva tasa.

De aprobarse el proyecto presentado por Bertellys e impulsado por Sombra, los vecinos afrontarán en la tasa urbana un aumento del 109% aproximadamente en enero ajustándose por inflación si ésta supera el 80% agregando un aumento más del 25 o 30% en julio y otro del 25 o 30% en Octubre.

Los comerciantes tendrán un aumento del 109% aproximadamente en la tasa de inspección por seguridad e higiene, mientras que los productores agropecuarios que habían consensuado en asamblea una suba en la tasa vial del 180%, según este proyecto de ordenanza impositiva pagarán un aumento que va desde el 296% al 410%.

Aumenta la presión fiscal y se carga el costo de la mala administración de los recursos públicos sobre vecinos, comerciantes y productores; que firman un cheque en blanco al generarse fondos que se desconoce cómo y de qué manera serían utilizados, ya que aún no fue presentado el presupuesto 2024 con prórroga autorizada hasta el 30 de este mes. El concejal de Podemos Azul e integrante de la Comisión de Presupuesto Juan Louge, explicó que “Esa es la parte más grave porque se aprobaría una mayor recaudación desconociendo en qué se va a gastar, si alcanzan, sobran o faltan recursos. Es, como mínimo: desprolijo e injustificado además de confiscatorio, porque no hay contraprestación por lo cual, no se trata de una nueva tasa sino de un impuesto que impacta sobre toda la comunidad: sector urbano y rural”.

La nueva “tasa por servicios esenciales municipales”, no tiene una clara contraprestación, se superpone con otras ya existentes y más que tasa, es un impuesto, con alto riesgo de litigiosidad, lo que traería como consecuencia mayores gastos y perjuicios, que beneficios para el Municipio.

Desde Podemos Azul creemos que es importante que nuestra comunidad conozca el proyecto de ordenanza impositiva presentado por Bertellys con el aval de Sombra.

En plena crisis y de golpe, el esfuerzo y el costo de cubrir la deuda estructural del municipio generada por la mala administración de los recursos públicos cae sobre vecinos, comerciantes, productores…

Deben generarse recursos para sacar el Municipio adelante, pero como ya lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, esas decisiones deben ser planificadas, analizadas y debatidas adecuadamente, con tiempo suficiente y participación de los sectores involucrados para contar con el respaldo necesario que garantice su acompañamiento. Foto archivo Podemos Azul - Prensa Podemos Azul