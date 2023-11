Media sanción para un proyecto de Ley de la senadora Lorena Mandagarán

El último jueves, en el marco de la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, obtuvo media sanción el proyecto de Ley de la senadora Lorena Mandagarán para crear una nueva Sala en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul.

La iniciativa por la que la legisladora viene trabajando desde que ingresó al Senado bonaerense, generando los consensos necesarios para su aprobación y buscará su pronto tratamiento en Diputados, surgió porque en los últimos años se registró un aumento considerable de ingreso de causas, generando un cúmulo similar a aquellos Departamentos que tienen dos y hasta tres salas, lo que hace visiblemente necesaria la creación de una nueva Sala.

“Desde que asumí la enorme responsabilidad que me confiaron los vecinos del Partido de Azul y de toda la Séptima Sección Electoral, me comprometí a trabajar en todos aquellos proyectos que crea necesarios para dar respuesta a distintas problemáticas con las que convivimos a diario, convencida de que el rol del legislador provincial es ser un puente que recepte distintas demandas”, señaló la legisladora, al tiempo que agregó que “es por eso que, en este caso en particular, esta media sanción viene a dar respuesta a un reclamo histórico por parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul y de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. Quiero destacar, además, el enorme compromiso de dichos funcionarios que son actores fundamentales para que se haya dado este paso”.

Cabe señalar que, en la sesión del jueves, también se aprobaron 8 pliegos judiciales que envió el Poder Ejecutivo para cubrir cargos vacantes para jueces de paz letrados.

En ese sentido, Mandagarán advirtió que “por mi formación y por mi desarrollo profesional, me preocupa la inédita y grave crisis que atraviesa el Poder Judicial dada la enorme cantidad de vacantes, por lo cual es muy importante el trabajo mancomunado entre los distintos actores que intervienen en el proceso de selección de Magistrados para morigerar esta problemática que afecta el normal desarrollo y funcionamiento del sistema judicial bonaerense, acarreando graves consecuencias a la comunidad en general”.