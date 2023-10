Aumento para los mercantiles

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las Cámaras de Comercio firmaron un acuerdo paritario trimestral (octubre a diciembre de 2023) con un incremento del 47%.

En el mes de octubre un 20%: 9% al básico como un recupero del trimestre anterior, más el 11% en octubre 2023 no remunerativo y no acumulativo, más el 13,5% en noviembre no remunerativo y no acumulativo y más el 13,5% en diciembre no remunerativo y no acumulativo.