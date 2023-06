Jura en el Colegio de Abogados

Hoy al mediodía se llevó a cabo un nuevo acto de jura de matriculados y matriculadas en la Sede del Colegio de Abogados Departamental. Estuvieron presentes la Presidenta del C.A.A., Dra. María Fernanda Giménez y el secretario del Consejo Directivo, Dr. Leandro Prat.

Con una sala colmada de personas, el Colegio de Abogados Departamental recibió a once nuevos/as profesionales que podrán comenzar a transitar responsablemente los primeros pasos de su profesión.

Quien tomó la palabra inicialmente fue el Dr. Leandro Prat, secretario del Consejo Directivo, que destacó: “para nosotros este acto siempre representa un día de mucha alegría porque significa que nuevos profesionales van a sumarse a ejercer la profesión y poder acompañarlos en eso es doblemente gratificante”.

Asimismo, agregó: “Tanto el Colegio como todo el personal, siempre está a disposición de responder las preguntas que quieran hacer. No solo aquí sino también en las dos subsedes ubicadas en Olavarría y en Tandil. Incluso allá también estamos realizando actividades para que ustedes puedan participar de manera presencial”.

Por su parte, la Dra. María Fernanda Giménez, Presidenta del C.A.A. enfatizó en la importancia de participar de manera activa del espacio: “Es importante que sientan que el Colegio es su segunda casa, por eso nos parece fundamental que participen de las propuestas, no solamente de lo académico sino también de las Olimpiadas, por ejemplo, porque eso les permite conocer a los/as colegas de otra manera. Generar redes es muy importante porque la profesión la hacemos entre todos, sino es muy difícil transitarla de manera individual.”

A su vez, adelantó lo trabajado hasta el momento en el marco de la Semana de Abogacía, que tendrá lugar en el mes de agosto: “Estamos organizando la Semana de la Abogacía, al comienzo del segundo semestre, y ahí vamos a tener varias actividades académicas en Tandil, Olavarría y Azul de manera presencial, y otras que van a ser virtuales. Todas van a estar enmarcadas en la conmemoración de nuestro día que es el 29 de agosto”.

Finalmente, la Dra. Giménez remarcó: “Esto que está pasando hoy es muy gratificante, nos alegra mucho que esté la sala llena, que nos podamos volver a encontrar después de la pandemia, y eso es lo que tenemos que fomentar para que la abogacía sea unida. Tengan presente que las puertas del Colegio siempre van a estar abiertas para que nos podamos encontrar”.

El C.A.A. felicita y da la bienvenida a los/as nuevos/as profesionales: Anello, Mariana Inés, Bordoli Beláustegui, Pablo, Cataldi, Eduardo Alberto, Cobos, María Constanza, Díaz, Violeta, Fazio, Paula, Gallo, Guillermina, Méndez, Florencia, Rubiales, Eugenia, Sprovieri, Paola, y Tenaglia, Miguel Ángel. Prensa CAA.