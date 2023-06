Charla informativa del Programa de Empleo Independiente

Esta mañana en la oficina de Empleo de la comuna, se realizó una reunión con las personas que se inscribieron en el Programa Empleo Independiente (PEI), con el objetivo de detallar las características, requisitos y beneficios del mismo.

Al respecto, personal del área llevó adelante la charla informativa a efectos de brindar todos los datos del PEI y responder consultas e inquietudes de los interesados.

Cabe recordar que el programa tiene por finalidad impulsar la inserción laboral de trabajadores independientes que emprendan actividades productivas, promoviendo su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y formalización de emprendimientos productivos.

En primer lugar, se brinda asistencia técnica a través de la capacitación en el Curso de Gestión Empresarial (CGE), el apoyo para la formulación de un proyecto y el acompañamiento en la implementación de un emprendimiento.

En tanto, se brinda una ayuda económica no remunerativa durante la asistencia al CGE y el proceso de formulación del proyecto; un subsidio no reembolsable para la formación del capital inicial y una asistencia económica mensual no remunerativa durante la primera etapa de implementación del emprendimiento.