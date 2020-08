La Senadora Egger detalló los proyectos aprobados en la última sesión

La senadora bonaerense de Juntos por el Cambio Lucrecia Egger se manifestó sobre la importancia del acuerdo arribado en torno a la sanción del proyecto de endeudamiento que el gobierno de la provincia giró a la legislatura el cual se convirtió en ley. De este modo se podrá enfrentar las consecuencias del Covid19 en el territorio bonaerense y otorgarle a los intendentes mayores recursos y una refinanciación de la deuda.

El pasado jueves se desarrolló una nueva sesión en la Cámara de Senadores de la provincia donde, luego de intensas negociaciones, se alcanzó un acuerdo entre el oficialismo y la oposición a partir del cual se aprobóel proyecto de ley de Financiamiento impulsado por el Ejecutivo bonaerense que le permitirá hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social ante la pandemia del coronavirus.

Esta herramienta habilita al gobierno de Axel Kicillof a tomar deuda por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos.

En tal sentido la legisladora Lucrecia Egger remarcóque “fueron 11 días de mucho diálogo en donde todos trabajamos para lograr el acompañamiento por unanimidad. Fue muy importante haber arribado a un acuerdo de todo el arco político y darle esta posibilidad al Gobernador para este endeudamiento como así también para redireccionar otros préstamos que estaban otorgados a la provincia de créditos bilaterales y emitir bonos para pago a proveedores y gastos corrientes”.

Al brindar mayores detalles Egger remarcó que “estos fondos habilitarán a la provincia a dar respuesta a la situación que estamos atravesando en materia de salud como así también concretar obras que permitan importantes mejoras en la calidad de vida de los bonaerenses. Esta sanción demuestra que siempre tuvimos predisposición para avanzar en los acuerdos, recordando que es muy importante cuidar la división de poderes que existe en nuestro gobierno republicano. Vamos a continuar en ese camino”.

Devolución de ayuda a los municipios

Por otra parte la senadora resaltó que uno de los puntos más importantes del acuerdo alcanzado con el oficialismo fue el diferimiento del pago de la ayuda que el gobierno de la provincia le había enviado a los intendentes ante la situación sanitaria actual y cuyo reembolso debía efectuarse desde este mes.

En tal sentido explicó que se consensuó que las comunas devuelvan el dinero en 18 cuotas desde enero del año próximo, “ésta es la postura que llevédesde Azul que me fuera solicitada por el intendente Hernán Bertellys”, consignó Egger.

En tanto indicó que también se conformará una mesa de trabajo por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2020, a fin de comenzar a otorgar el financiamiento del anticipo del 30 % de las obras solicitadas por los municipios.

“Sin duda esto dará un respiro a la asfixiante situación por la que están atravesando muchas comunas y le brindará la posibilidad de movilizar la economía con el consiguiente beneficio que esto acarrea a todas las comunidades”, afirmó.

Asimismo recalcó que “creemos que estos consensos son necesarios en un momento tan delicado para nuestra sociedad como el que estamos atravesando. Nuestro bloque siempre ha sido respetuoso de las decisiones que ha venido tomando el Gobernador y desde el primer momento estuvimos a disposición para dar los debates que sean necesarios con el único fin de que los bonaerenses puedan vivir mejor”.

Subsidios para colegios privados

Entre otro de los temas abordados por la senadora se refirió al proyecto para otorgar subsidios a los establecimientos educativos de gestión privada, “claramente el bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires demostró lo poco que les importa la educación de nuestros chicos. Esto fue expuesto al no acompañar un proyecto impulsado por nuestro bloque que beneficia al 35% de los alumnos de la Provincia, apelaron a forzadas interpretaciones reglamentarias para negar la mayoría existente en la conformación actual de la Cámara Alta bonaerense”

Cabe recordar que se trata de una iniciativa que busca crear un aporte extraordinario hasta febrero de 2021 para las escuelas que están atravesando una profunda crisis económica. “El accionar del bloque del oficialismo pone en peligro la continuidad pedagógica de 1,6 millones de alumnos y atenta contra 125 mil puestos de trabajo”, consignó.

Y afirmó que “buscamos acompañar a cientos de miles de familias que haciendo un enorme esfuerzo y debido a la crisis estructural dentro del sistema educativo público, generada por muchos de los que ahora no tienen voluntad de llevar soluciones, han decidido enviar a sus hijos a colegios, jardines e instituciones de educación de gestión privada o mixta (pública/privada)”.

En otro tramo de la nota señaló que “dentro del endeudamiento ya como lo describí, se le otorgó la posibilidad de que se destine U$S 100 Millones para programas de desarrollo educativo y de salud, como la ampliación de la oferta educativa de gestión estatal(así lo manifiesta textualmente el artículo 3 del proyecto recientemente sancionado). No se comprende entonces, la intransigencia del oficialismo en tratar como “una empresa privada“ a los colegios parroquiales, privados mixtos y/o de educación laica”.

“Obviamente esta inversión es bienvenida así como también que se destine a la educación estatal, personalmente me he formado dentro de la educación pública, pero no debemos tener una mirada sesgada al momento de direccionar fondos para la aplicación de políticas educativas, sino hacerlo de una forma integral, mirando toda la oferta educativa”agregó.

En tal sentido reseño que en el partido de Azul concurren a estos establecimientos más de 4600alumnos en los tres niveles, distribuidos en 7 colegios.“Allí estudian hijos de empleados públicos, comerciantes, cuentapropistas, trabajadores de todos los niveles y de todas las clases sociales de la comunidad. Es poco comprensible comparar a colegios como SAFA, Inmaculada, Mariano Moreno,Colegio del Carmen de Cacharí, por solo mencionaralguno de ellos, con empresas privadas para que puedan acceder a algún beneficio que el gobierno estábrindando a otros sectores”.

“Parecería que para el oficialismo estos colegios que cumplen una función social trascendental, son todos compañías que cotizan en bolsa y no lo que verdaderamente son: instituciones educativas que están pasando inconveniente económicos y son merecedores de la ayuda estatal”, reseñó.

Asimismo reafirmó que se continuará trabajando desde el bloque para avanzar en esta iniciativa que permitiría a estas instituciones utilizar los fondos provenientes del subsidio para el pago de haberes de docentes y no docentes, garantizando además su continuidad laboral.

Aprobación del proyecto de liberar datos móviles.

En otro orden, la senadora informó que se siente muy satisfecha con haber logrado la sanción y aprobación de la Declaración del proyecto de su autoría, donde le solicita al Poder ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para que las empresas de comunicaciones liberen los datos móviles para los alumnos de nivel terciario, una demanda que pudo recabar y plasmar en un proyecto de declaración. Ahora es la DirecciónGeneral de Cultura y Educación quien debe poner manos a la obra para lograr resultados en la solicitud del mentado proyecto.