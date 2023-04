Asumieron las nuevas autoridades del GEN Azul

De esta manera, la conducción del espacio para el período 2023/2025 está conformada por Omar Norte como presidente, Silvana Arruti vicepresidenta, Héctor Moreno tesorero, y los vocales Emilia Tocco, Rodrigo Santamaría Martini, Graciela Blanco, Pablo Zabalza, María Inés Etchevers, Gastón De Dominicis, Serena Gancitano, Tomas Romero, Agustina Bordón, Matías Févola y Natalia Pane.

Representantes al Congreso Provincial son Omar Duclós, Verónica Crisafulli, Juan Acosta y Emilia Tocco; mientras que los delegados a la Junta Ejecutiva Provincial son Lorena Mandagarán, Rodrigo Santamaría Martini, Sandra Guaita y Claudio Molina.

Acompañados por militantes, vecinos, dirigentes de la UCR y el PRO, las nuevas autoridades remarcaron la necesidad de propiciar el diálogo para lograr los consensos necesarios que Azul necesita para comenzar a salir de la crisis en la que se encuentra.

“Transformar la realidad”

Como parte de la conducción que el viernes terminó su mandato, la concejal Verónica Crisafulli señaló que “cuando asumí el compromiso de formar parte de la conducción del GEN, lo hice con el convencimiento de dar lo mejor de mi, sabiendo que a la par debía cumplir responsablemente con la labor legislativa en escenarios complejos y desafiantes que no intimidaron mis deseos de construir aportando propuestas, intentando el trabajo en equipo con la Juventud y con los referentes del espacio de Azul y las localidades”.

Añadió que “tenemos el gran desafío de seguir proponiendo para nuestra comunidad, la que debe recuperar la confianza en sus representantes. Para eso tenemos que construir un proyecto político basado en valores que cada día parecen ir desapareciendo”.

Por último, la edil remarcó que “esta conducción 2021-2023 deja paso a la nueva representatividad deseando que nos encuentre unidos y bregando por un Azul mejor, trabajando cada uno desde su lugar y con la firme convicción de hacer política, no para llegar al poder por fines personales sino para contribuir a transformar la realidad que hoy duele, en beneficio de toda la población del Partido de Azul”.

“Principios progresistas”

Durante el acto se dio lectura a una nota enviada por la senadora provincial Lorena Mandagarán, quien expresó que “por razones de salud no puedo estar presente en la asunción de las autoridades partidarias del GEN Azul. Les envío mis saludos y deseo que logremos avanzar en los principios progresistas, en el diálogo, en el respeto y en el trabajo por el bien común de nuestra comunidad”.

También se leyó el saludo enviado por Julia Romero, presidenta del GEN de la Provincia de Buenos Aires.

“Queremos que en Azul, Juntos

sea lo más amplio posible”

El nuevo presidente del GEN, Omar Norte, agradeció a la comisión saliente por el trabajo realizado y luego hizo un cuadro de situación de la realidad azuleña.

En ese sentido, remarcó que “el Riachuelo está más saneado que las finanzas del municipio. El balance da una deuda de 1.400 millones de pesos. La situación que vamos a recibir no va a ser nada fácil. Por eso, todos los que no queremos que esto se reitere en Azul, debemos juntarnos a dialogar y buscar los puentes necesarios para superar la situación. Sabemos que no lo va a poder solucionar una persona en particular, ni un sector en particular, por eso se va a necesitar una coalición”.

Asimismo, advirtió que “se van a necesitar tres años de gestión para poder solucionar los temas importantes”.

En ese contexto, Norte entendió que “hay que buscar primero ideas y propuestas comunes, después los equipos y por último el candidato que mejor nos represente y que mejor posicionado esté. Tenemos que reforzar las coincidencias y minimizar las disidencias”.

En otro tramo de su discurso, consignó que desde el GEN “queremos que Juntos sea lo más amplio posible sin sacar los pies del plato, pero sí animarnos a dar el paso. Los que estamos acá representando a distintos partidos coincidimos en tres conceptos: igualdad, honestidad y transparencia. Por eso podemos alinearnos en una sola conformación para poder sacar lo mejor para Azul”.

Por último, remarcó que “mi deseo es que Azul cambie, y desde el GEN haremos todos los aportes necesarios para que esto ocurra”.

“Acuerdos sobre un

programa de gobierno”

Por su parte, Omar Duclós -representante al Congreso Provincial-, señaló que “en la Provincia de Buenos Aires el GEN también tiene mucho para aportar. En estos días estamos elaborando un documento con el aporte de nuestros equipos técnicos y la militancia, a través de un trabajo participativo bajo la consigna ‘40 Años de Democracia, Desafíos para Transformar la Provincia de Buenos Aires’ que se coronará en el Congreso Provincial que celebraremos el próximo sábado 29 en La Plata”, al que fueron invitados los precandidatos a gobernador de los distintos espacios de Juntos.

“Aspiramos a aportar nuestra mirada progresista y socialdemócrata a una coalición amplia que debe actualizar su integración a partir de acuerdos sobre un programa de gobierno”, señaló el congresal, a lo que añadió que “obviamente es importante ganar las elecciones, pero es fundamental preparar un buen gobierno porque el actual desasosiego de la sociedad reclama la máxima responsabilidad política”.

Por último, sostuvo que “la llegada de un nuevo gobierno de la oposición debe significar la oportunidad de producir las transformaciones necesarias para promover y consolidar un modelo de desarrollo que genere igualdad de oportunidades de progreso. Y en este proceso, la Provincia de Buenos Aires debe dejar de ser el ancla de la decadencia para transformarse en la locomotora de la Argentina que se desarrolle”. Prensa GEN