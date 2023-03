Comunicado ALERTA A LA COMUNIDAD

Se informa desde la Policía PBA, que se han registrado ilícitos donde llaman por teléfono, piden datos y estafan.

Según informaron, “nos hacen devolver una llamada, nos dicen que han secuestrado a nuestro hijo, que hemos ganado un premio, que nos tienen que arreglar el ordenador…”

Las estafas telefónicas son habituales y se renuevan continuamente, pero todas tienen el mismo objetivo: Sustraer dinero o bienes, usar datos personales para robar tus datos bancarios.

Si recibes una llamada extraña, cuelga.

Nunca sigas “por curiosidad”.

Recopilamos algunas de las estafas telefónicas más habituales que solemos recibir y que deberías evitar a toda costa.

Qué podemos hacer, cómo podemos evitarlas y cuáles son las más habituales y las más peligrosas que podemos recibir.

Consejos para evitarlas

Son muchas las estafas telefónicas que aparecen y continuamente se renuevan para tratar de engañar mejor pero siempre podemos seguir unos pasos básicos que nos evitarán caer. Aunque se renueven, todas nos piden dinero o devuelven una llamada así que podemos actuar siempre igual, tener en cuenta una serie de pasos básicos. Lo primero, desconfía. Y ten en cuenta estos aspectos:

No compartas información personal

Nunca compartas información bancaria

Cuelga si el remitente tiene un prefijo extraño o desconocido

No devuelvas llamadas perdidas de números que no conoces

Buscá el teléfono en Internet si te resulta extraño o sospechoso

Bloquea todos los números de posibles estafas telefónicas

Bloquea prefijos de los que hayan alertado las autoridades

No hagas transferencias ni vayas al cajero automático, aunque te lo pidan

Contacta con la policía (911)

Asimismo si se presenta alguien en tu casa haciéndose pasar por contador o empleado de un banco, amigo de familiar, argumentando cambiar dinero (pesos o dólares) comunicate con la policía, y no entregues tu dinero.

Ningún contador o empleado bancario retira dinero de domicilios.

NO TE DEJES ENGAÑAR

Conciencia y ayuda a los mayores para que no caigan en ellas y sean víctimas de este tipo de delitos.