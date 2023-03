Columna de opinión política de Nicolás Cartolano

Columna de opinión política del ex concejal Nicolás Cartolano: ¡Se viene abajo la ciudad!.

Ya no se puede ocultar el deterioro de nuestra ciudad. En los últimos días se han visibilizado imágenes de vecinos que apelan al ingenio para mostrar los pozos que hay en las calles de nuestra ciudad. Esta es la consecuencia de la desidia y la ausencia de un Estado municipal que no solo no da respuestas, sino que tampoco actúa de manera preventiva realizando el mantenimiento de lo realizado.

Los vecinos no solo se toman con humor, sino también con mayor responsabilidad que el intendente y los responsables municipales. Un claro ejemplo podemos verlo en Av. 25 de Mayo y Guaminí, donde los mismos frentistas rellenaron con concreto los cráteres de la cuadra.

En Villa Piazza sobran pozos y falta señalética. Allí, los vecinos utilizaron palos para anunciar la presencia de baches y así evitar que los automovilistas dañen sus vehículos.

Los desmoronamientos de la cinta asfáltica existente ya es moneda corriente dentro del casco urbano de nuestra ciudad. La oportunísima obra de arreglos de calle de tierra realizada en el año 2019 en plena campaña electoral en la cual se iban a reparar más de 1000 calles quedaría lista para que posteriormente se realice el cordón cuneta. “Las 1.133 calles que están incluidas en este plan quedarán listas para que podamos gestionar esta importante obra también”, aseguró Bertellys en el Diario El Tiempo el 9 de marzo del 2019, en una clara promesa de campaña, incumplida.

Los que saben de promesas incumplidas son los vecinos de Chacra de Bruno y el barrio Socoa, donde también en ese mismo año electoral pudieron acceder a un programa de lote con servicio, y con el único servicio que se encuentran, cuatro años más tarde, es el acceso a la red de agua potable, debiendo cumplir Bertellys con lo prometido: el tendido de luz eléctrica, gas y cloacas.

Tenemos claro que el déficit de infraestructura que existe en todo nuestro partido es una deuda de las distintas gestiones municipales, que algunas lograron impulsar el área con más dinamismo que otras, pero lo cierto que nunca el crecimiento urbano de Azul y sus localidades han sido acompañados con los servicios necesarios.

Desde el año 2021 que existe un proyecto de ordenanza que hemos impulsados de nuestro espacio que se denomina Presupuesto Participativo. Su objetivo principal es saldar las deudas pendientes y que sea el propio contribuyente el que decida cuál es la urgencia en su barrio y qué obra debe realizarse para satisfacer las necesidades.

Lamentamos profundamente que los representantes de las y los azuleños no hayan tomado nota de la urgencia que el tema amerita. Es por esta razón que solicitamos a los concejales el pronto tratamiento y aprobación del proyecto que se encuentra cajoneado desde hace más de 18 meses, o bien al Intendente Municipal que firme el decreto para la implementación del mismo para que los vecinos tomen las riendas y puedan decidir y hacer algo que la política local no lleva adelante.

La deuda es con los contribuyentes, aprobación y urgente implantación del presupuesto participativo. Movimiento ciudadano la capitana Azul