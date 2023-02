Agredió a su vecina por una pelea entre perros

Según consta en la denuncia, María Raquel Gongora es vecina del Barrio Pedro Burgos y dueña de un perro de raza Pitbull de color marrón. Ayer, su perro salió como siempre alrededor de las 19 horas para hacer sus necesidades ya que en su casa no tiene patio, y a los pocos minutos, escuchó gritos de un hombre porque los perros se estaban peleando.

Inmediatamente ella comenzó a gritarle a su perro logrando que dejaran de pelearse sin ser lastimados, pero luego su vecino, a quien identificó como Rubén Buceta comenzó a gritarle a ella “Te voy a matar puta de mierda, a vos y al perro” “puta de mierda, atorranta, te voy a matar”, afirmó la mujer en sede policial.

Además, explicó que le pidió que se tranquilice y no le falte el respeto ya que el animal estaba bien y ella no quería tener problemas, pero el hombre, según relató la señora, se volvió más agresivo, y tomó un secador de piso que estaba apoyado en la pared y con el palo de madera comenzó a agredir al perro. Ante esta situación, ella se interpuso para que no siga golpeándolo y para evitar que el perro mordiera al señor, por ello recibió un golpe con el palo de madera sobre su mano derecha dejándole incrustadas las astillas de madera en su piel.

Por este hecho la mujer debió ser trasladada al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos para recibir asistencia médica, y luego de ser dada de alta radicó la denuncia, y solicitó una medida cautelar ya que dejó asentada en la denuncia que su vecino tiene un arma de fuego en la vivienda porque se dedica a la caza, y tiene miedo por las represalias que puede tomar.

Asimismo, los vecinos llamaron a la policía pero cuando la pelea había concluido, luego los efectivos esperaron a que la mujer sea atendida en el nosocomio local y la acompañaron a radicar la denuncia.