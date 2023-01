Preparativos por los 100 años de Piazza

A muy buen ritmo se están vendiendo las tarjetas para la gran “Cena Aniversario del Club Sportivo Piazza” a realizarse el próximo sábado 4 de marzo, desde las 21 en el gimnasio "Juan Carlos Gallo" del Club Bancario Azuleño.

El pasado jueves en horas de la noche se estuvo trabajando en la organización de la Cena con el gastronómico azuleño Edgardo Gorga en representación de “Facundo Eventos” quien fue delineando distintos aspectos junto a la Comisión del Centenario de lo que será el “broche final” por los festejos de la institución industrial.

Para aquellos que todavía no han adquirido las tarjetas, pueden hacerlo en la sede de la Institución, Yrigoyen 821 los días martes y jueves de 19 a 21 hs. y hay tiempo hasta el viernes 10 de febrero inclusive por cuestiones organizativas. Por tal motivo, se deja expresamente aclarado que a partir de esa fecha no se venderán más tarjetas. Las mismas tienen un valor de 5.500 para mayores y $ .4.500 para los menores durante estos días, con algún incremento en febrero. Quienes no puedan acercarse esos días, también pueden reservar la misma mandando un mensaje de whatsapp al número 2281-561375.

Semana del Centenario

Cabe recordar que entre las actividades para la denominada "Semana del Centenario", se resalta la realización de un banderazo en el día de su aniversario el miércoles 1ro. de marzo, como así también una muestra de "piezas históricas" que estarán exhibidas en el SUM del campo de deportes, sito en la Avenida Piazza, donde también se realizará el mural que dentro de unos días comenzar{a a realizar el artista azuleño Martín Meza.

También se viene trabajando en rescatar la historia social y deportiva de la Institución. Para tal fin se está trabajando en el diseño de una publicación para dejar registro de ese trabajo. Quienes deseen ser parte publicitariamente de esa revista se pueden comunicar con Pablo Zasali al Cel. 2281-300224 y reservar un espacio.

Y entre otras actividades programadas también se rendirá homenaje a la familia Piazza en el Panteón del Cementerio Municipal, una misa en la Capilla San Lorenzo y Santa Rosa (Monasterio Carmelita) ubicada en la esquina de Avda. Piazza e Industria; y un reconocimiento especial a los ex-presidentes y socios vitalicios de la Institución. Prensa MovieGraf