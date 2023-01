Entrega de útiles escolares y Becas "Victor Marcos"

Desde la Asociación Empleados de Comercio del Azul notificamos que próximamente se encontrará habilitada la inscripción para la entrega de útiles escolares del ciclo lectivo 2023. Para realizar la inscripción el interesado debe estar afiliado al gremio y a su vez tiene que presentar en la sede de AECA (Colón 525) su recibo de sueldo y carnet de afiliación. La fecha de inscripción comienza el 09/01/2023 y finaliza el 30/01/2023.

Por otro lado, informan que ya se encuentra abierto el ciclo de inscripción correspondiente al año 2023 para los estudiantes ingresantes a la educación superior que quieran acceder a las becas "Victor Marcos". Dichas becas están destinadas a los afiliados de la entidad residentes de Azul, Cacharí, Chillar, Tapalqué y Alvear. Estas oportunidades educativas para los estudiantes ingresantes a los estudios universitarios y terciarios que otorga la AECA consisten en ayudas económicas que se tramitan con periodicidad mensual. Sus montos no son retornables.

Podrán ser beneficiarios de la beca aquellos cuya situación socioeconómica constituya un impedimento para el desarrollo de sus estudios, considerando dicha situación la causa principal del beneficio y el rendimiento académico un requisito básico para gozar del mismo. Es necesario que el interesado tenga un año de afiliación acreditada y vigente con un hijo o nieto que se encuentre realizando el ingreso a estudios universitarios o terciarios de educación superior. Es fundamental que el becado cumpla con los requisitos de rendimiento académico mínimos establecidos y que haya sido seleccionado respetando los criterios y procedimientos determinados por el reglamento de becas en cuanto a su situación socioeconómica.

La beca será otorgada por un periodo de 10 meses, entre abril y diciembre del 2023.

Los requisitos pactan que el ingresante debe haberse inscripto para ingresar o haber ingresado ya a la carrera seleccionada. El mismo no debe adeudar asignaturas del nivel secundario al momento del otorgamiento, se le exige acreditar rendimiento académico y no puede haber sido beneficiario de la beca años anteriores.

Documentación par la inscripción:

1- Formulario de solicitud de beca

2- Constancia de rendimiento académico secundario con promedio final

3- Constancia de inscripción al ingreso de una carrera universitaria o terciaria

4- Fotocopia de primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad

5- Plan de estudios vigente de la carrera universitaria que se halle inscripto

6- Acreditación de ingresos del afiliado solicitante y familiares convivientes a través de recibos de sueldos, jubilaciones o pensiones y/o declaración jurada de ingresos expedida por autoridad competente.

7- Fotocopia del carnet de afiliación vigente del afiliado solicitante.

8- Fotocopia de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad del afiliado solicitante.

Solo se podrá efectuar la inscripción correctamente presentando la documentación requerida.