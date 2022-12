Los trabajadores de RRHH le respondieron al Secretario de Gobierno

Nosotros, las trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Azul, en forma personal y libre de toda injerencia política y o sindical, venimos por este medio a ejercer nuestro derecho a réplica contra las declaraciones falaces y parciales formuladas por el Secretario de Gobierno Pedro Sottile.

En primer lugar, queremos dejar muy en claro que, la denuncia formulada contra la Lic. Dana Vena fue una forzosa y penosa consecuencia de las conductas lesivas y reiteradas que la mencionada Directora ejerció sistemáticamente durante todo el tiempo en que duró en su cargo.

Dicha denuncia resultó del asesoramiento legal y particular que, como víctimas de la violencia laboral recibida nos vimos obligados a requerir. Queremos remarcar que ningún sindicato nos impuso ningún tipo de idea para perjudicar a alguien. De hecho, hasta el momento de la asesoría, ningún sindicato estaba participando del abordaje de la situación porque nosotros preferimos dejarlos al margen.

Que si bien, el Ejecutivo Municipal se acercó para solucionar la situación y nos garantizó el apartamiento de la funcionaria, entre los días martes 29 de noviembre y el día viernes 2 de diciembre surgieron una serie de situaciones de apriete y de acciones, por parte de nuestros superiores, que indicaban que podría haber habido algún tipo de retroceso en la decisión de desafectación de la Directora Dana Vena; como así también, algún tipo de represalia o “medidas” (para no herir susceptibilidades) que parecían tendientes a perjudicar a los trabajadores y trabajadoras de nuestra Dirección.

Esta situación es verídica, y el clima de tensión y angustia que vivimos los trabajadores y trabajadoras no es inventó, ni es una maquinación de ningún sindicato. El temor a perder el laburo y/o que nos cambien de área o que nos modifiquen los sueldos es muy real.

No somos políticos, no somos sindicalistas. somos laburantes que sufrimos violencia laboral y no podíamos seguir trabajando así. Necesitábamos su protección y comprensión, no sus maniobras y acuerdos políticos. Y es por estos últimos hechos que, acompañados por el sindicato al que acudimos, exigimos que en la última negociación por la resolución del conflicto se labrar un acta la que pretendíamos fuera suscripta por nosotros, Secretario de Gobierno y el sindicato -porque a las palabras se lleva el viento, y nosotros los trabajadores bien lo sabemos.

En segundo lugar, queremos dejar muy en claro que, acudimos a Seccional Azul- Gral. Alvear- Tapalqué de la Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E) y no es que ellos se acercaron, ni nos manipularon, cómo quiere dejar ver el Secretario de Gobierno. Esta entidad gremial actuó a requerimiento de nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Recursos Humanos, ante el total desamparo y accionar de nuestros superiores jerárquicos y el sindicato “mayoritario”.

Por último, y aclarado lo anterior, aprovechamos la oportunidad para agradecer el total apoyo de todas las compañeros y compañeras de las distintas áreas municipales que se solidarizaron con nosotros y que también nos contaron sus graves situaciones laborales particulares.

También agradecemos a la comunidad azuleña que en las redes sociales, nos ha apoyado y entendido dando su opinión de manera respetuosa.-

Finalmente, a las entidades sindicales que (no digitaron ni manipularon) acompañaron nuestra lucha por un ámbito laboral seguro y saludable libre de violencias.