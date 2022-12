Ciclo de Cine: Jueves en el López Claro

La Municipalidad de Azul informa que mañana 1° de diciembre a las 20 hs, la Asociación Amigos del Museo López Claro junto a Alfredo Vivarelli, dará inicio a un Ciclo de Cine en el Museo López Claro - Av. Mitre 410- , con la proyección Retrato de Una Mujer en Llamas, producción francesa de 2019 cuya directora es Céline Sciamma.

Sobre la película

Marianne es una pintora contratada para retratar a una joven rica que no quiere casarse. La acción transcurre en una isla del Canal de la Mancha a finales del Siglo XVIII y permite a la directora no solo un ejercicio estilístico sobre la época sino lo que lo vuelve más atractivo, una pintura social de aquel tiempo. Las diferencias sociales están en primer plano y el valor del dinero y el lugar que cada cual ocupa en la narración, lo demuestra. Las cosas no han cambiado nada con el devenir del tiempo (el progreso es otra cuestión) y nuestro presente, parece decir la cineasta, es más feroz que aquel pasado recuperado para la ocasión. Una película formidable que atraviesa ese otro terreno del cine donde el entretenimiento banal, enceguecedor, alienante que manda en los formatos actuales, no tiene cabida. El arte que resiste, que provoca, que indaga, es el más valioso. Y el lenguaje cinematográfico vuelve a mostrarse en plena plenitud, valga la redundancia.

El elenco del film, ganador del premio al mejor Guión en el Festival de Cannes 2019, está compuesto por Noémie Meriant, Adéle Haenel, Luána Bajrame, Valeria Golino y la fotografía a cargo de Claire Mathon.