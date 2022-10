Editorial "No sos vos, soy yo"

“Se conoce a la pareja en el divorcio, los hermanos en la herencia, los hijos en la vejez, los amigos en las dificultades, los vecinos en las juntas, los jefes en las bajas y los socios en las crisis”.

Y tal vez sea una de las frases más aplicables para reflejar lo que convulsiona por estos días la película protagonizada por los actores políticos de nuestra ciudad.

Pero bien podría aplicarse que “en los momentos difíciles se conoce a las personas”, y este justamente resulta ser un minuto que reúne esas características, porque en la gestión pesa la crisis del séptimo año, porque se transitó dos años de pandemia y aún hoy están las esquirlas de la post pandemia, porque la inflación crece de manera más sostenida que los rumores que se generan por esta novela, y porque atravesamos una crisis social que nos lleva a culpar al otro de todo lo que no nos queremos hacer cargo por vivir en una comunidad.

¿Habrá sido cansancio? ¿Se habrán dejado de amar? ¿O habrá habido un tercero en discordia?

Si buscáramos aplicar esas frases a la ruptura del momento entre el intendente Hernán Bertellys y su mentor político Alejandro Vieyra, parece complicado tratar de entender lo que sucedió realmente, si fuera solo cansancio no se hubiese llegado a un divorcio, y la separación hubiese sido la gran salida; los casos en que se dejan de amar sin la presencia de un tercero son muy difíciles de visibilizar; y los terceros del momento en la foto, serían su amigo y defensor político en el Concejo Deliberante el Dr. Pedro Sottile, o su secretario privado y chofer Daniel González, a quien se lo conoce en los pasillos político - periodísticos desde la gestión del ex Intendente Inza.

También, y queda siempre dando vuelta en muchos vecinos que podría haber sido una jugada magistral en donde el jefe comunal habría regresado del futuro y leyendo entre líneas decidió refrescar su imagen para volver a posicionarse como único actor político representativo de Azul, y por ello, decidió alejar a quien hacía de “malo en la historia”, logrando de esta manera frenar el crecimiento del espacio vecinalista que encabeza Natalia Colomé con Podemos Azul.

Y como en todos los hechos en donde suenan dos campanas, la de uno y la de otro son muy diferentes. El intendente no deja de demostrar que las relaciones rotas no las rompió él, y por eso de reunión en reunión, ha tomado las riendas de la recomposición, dejando entrever que en estos siete años la intendencia estaba gobernada por el matrimonio Vieyra – Egger.

En tanto, y desde la otra esquina, la versión del ex jefe de gabinete fue más dura, porque afirmó a través de un video casero subido a sus redes sociales, que él desempeñó esa función porque el intendente municipal se lo pidió, aclarando que las riendas de las rupturas no fueron propias y respondieron a órdenes.

Y en medio, y si hay algo que saben los que saben y figura entre las premisas “jamás se corta el dialogo con los periodistas de igual manera que nunca se deja el mensaje de un compañero sin responder”, y justamente es allí donde la teoría no se aplica, ya que en esta relación los mensajes no quedan ni en vistos, solo están los tildes en gris porque no son correspondidos.

Otro punto crucial de la ruptura será determinar a quien le queda la patria potestad de los hijos, en este caso si quedan con Bertellys o con Vieyra, y lo mismo se deberá estipular con los animales de la pareja, a donde va el perro y quien alimenta al gato.

A menos de una semana de la partida del ex Jefe de Gabinete hay cinco renuncias que aunque no llaman la atención, deberían hacer pensar rápidamente al Jefe comunal quien ocupará esos cargos, ya que justamente Fabián Caro, Ricardo Fabris y Pablo Goas Atan eran las personas que extremaban la prolijidad dentro del municipio. Tal vez Guillermina Belloq se va sin poder mostrar todas las obras que pensó poder inaugurar, y que cortará la cinta el amigo de la primera hora, el que por un audio festejó a viva voz que “quedaban los históricos en la gestión” Yimi Giordano, y la Secretaria de Gobierno Dra. Fernanda Ibarra, quien le daba a la gestión una visión resolutiva de la parte administrativa. Pero los nombres pasan a un tercer plano, como sucedió con el anunciado “Chano”, que ahora se piensa en “Los Nocheros” para cerrar el Festival Cervantino y nada parece haber cambiado, acá justamente ocurre lo mismo, son nombres y nadie es tan imprescindible como las mismísimas ganas de trabajar o de montar un show.

Los interrogantes que surgen son si realmente Vieyra se fue de Azul o si cumplirá con lo que juró a comienzo de año dentro del deliberativo local, ya que una vez que quedó sin trabajo parece demasiado apetecible pensar en que debería volver para ocupar su banca, demostrándole que al número escaso de tres propios, se le formaría un unibloque que quedaría por fuera del oficialismo.

Y en el día de la lealtad se recuerda una frase que dicta “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, y eso dentro del concejo ya se sabe que no pasará, porque justamente lo que falló es la lealtad de permanecer juntos en la gestión que supieron conseguir. Foto archivo Noticias de Azul 2019