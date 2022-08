Tal como estaba previsto, el sábado se desarrolló la charla “Autonomía, Derechos y Educación para las personas con discapacidad”, organizada por la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad de Senado de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad del Partido de Azul, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial del Departamento Judicial Azul, y contó con el acompañamiento de la Dirección de Abordaje Integral y Discapacidad de la Municipalidad de Azul.

Con una gran convocatoria, disertaron el doctor José Martocci -director de Clínica Jurídica de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, docente universitario y asesor de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad-, el doctor Gerardo Cerabona -docente de Derechos Humanos y Garantías, y de la Clínica Jurídica de Interés Público (UNCPBA)- y el doctor Esteban Marmeto -docente de la Facultad de Derecho (UNCPBA)-.

“Los derechos están para ser usados”

En su exposición, el Dr. Martocci dio una mirada práctica sobre la discapacidad, enmarcada en la idea de sacar los derechos del enunciado normativo para bajarlos a la realidad “y que la gente que es titular de esos derechos los conozca y los tome como propios, mientras nosotros acompañamos el trayecto hacia la realidad de estos derechos que muchas veces, sobre todo en materia de discapacidad, no se cumplen”, señaló.

En ese contexto, superando el modelo de prescindencia o exterminio -que considera que la persona con discapacidad no tiene ningún tipo de utilidad en la sociedad, y en consecuencia son vidas descartadas- y el modelo médico -que considera que la discapacidad es una enfermedad, que no reúne los rasgos de una persona normal; se basó en el modelo social que considera que una persona no es un discapacitado sino una persona con discapacidad. Este modelo trabaja sobre las barreras y coloca la carga de transformar la realidad a la sociedad y al Estado.

En un tramo de su disertación, Martocci hizo referencia a la reforma constitucional de 1994, en la que se incorporó el paradigma de Derechos Humanos que, a su vez, introduce tres valores fundamentales: el principio de la dignidad de la vida humana, el de no discriminación y el de que no hay nada más importante que la persona.

“Los derechos están; y están para conocerlos, para usarlos y para litigarlos en caso que el Estado y la sociedad no los atiendan”, finalizó.

Accesibilidad edilicia y pedagógica

Luego, los doctores Marmeto y Cerabona expusieron sobre las implicancias del estudio en el ámbito de la educación superior de las personas con discapacidad.

En ese marco se refirieron a ejemplos puntuales que vivieron en lo que hace a la accesibilidad edilicia y a la accesibilidad pedagógica.

“Si hacemos foco en que la discapacidad está en las barreras, el inconveniente está en la institución que no genera espacios para que la persona pueda acceder. Lo mismo ocurre con la educación: si las facultades no aggiornan los planes de estudio para que todas las personas puedan estudiar, estamos poniendo énfasis en la institución. Esto es distinto a lo que ocurría antes, que se ponía la culpa en la persona”, apuntaron.

Como docentes de la UNICEN sostuvieron que la institución se ocupa y, de hecho, tiene un Comité sobre personas con discapacidad que sigue los casos de aquellas personas que se presentan a la Universidad y que tienen ciertas dificultades para poder acceder tanto desde lo edilicio como lo pedagógico.

Por último, la charla se abrió a la participación del público, lo que generó un rico intercambio. Prensa Lorena Mandagarán