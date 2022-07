Valdez: “De Dominicis no renunció, el Intendente le pidió la renuncia por la falta de compromiso y gestión”

Marcelo Valdez, Delegado Municipal de Cacharí, quien se encontraba acompañado por Juan Cruz Mirande y Melisa Aranda, realizó un repaso de como viene trabajando en la gestión y de lo que significó asumir en el cargo, luego de que le pidieran la renuncia al anterior delegado.

“Siempre he contado con el apoyo del Intendente municipal Hernán Bertellys, como por supuesto también lo tuvo De Dominicis, y aunque diga que se alejó, lo cierto es que el jefe comunal le pidió la renuncia”, afirmó Valdez.

Además, el actual funcionario explicó que “se necesita compromiso real y legítimo con cada cachariense, independientemente de su color político, y eso no ocurría con el anterior delegado.

“Cuando me ofrecieron el cargo, me explicaron que en Cacharí había mucho descontento por la falta de dedicación, y corroboré que en muchos temas De Domicinis decidía no gestionar”. Y añadió “luego al verlo inmediatamente en otro espacio político, entendí que lo que buscaba era el fracaso de la gestión y el descontento de la comunidad con el intendente para beneficiar al partido del que forma parte, y que evidentemente nunca se había alejado” manifestó el funcionario.

Y adicionó “el trabajo que realizo junto a Juan Cruz Mirande y Melisa Aranda en la delegación es abierto a todos, y tratamos en la medida de lo urgente dar las respuestas que nuestros habitantes necesitan, y si no, siempre aclaramos que trabajamos junto al intendente para beneficiar a la totalidad de los vecinos”.

“Lo que salga a decir ahora el anterior delegado habla más de él y de lo que están dispuestos a hacer quienes lo rodean. A Gastón De Dominicis nunca le faltó nada y confiaron en él, tal vez ese fue uno de los problemas a los que se debió enfrentar el jefe Comunal, y por esa razón le pidió urgente su renuncia, y me ofreció trabajar codo a codo en pos de cada habitante de la localidad de Cacharí”, sentenció Valdez.