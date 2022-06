Octava Sesión Ordinaria

En la oportunidad, los Concejales abordaron un Orden del Día compuesto por más de 30 puntos entre los que se destacaron expedientes elevados por el Intendente Municipal; Despachos de las diferentes comisiones que componen el Cuerpo; notas recibidas y proyectos de los distintos bloques políticos.

Antes de dar inicio a la sesión, la concejal Laura Aloisi, como integrante del Consejo Asesor de la Educación Superior, brindó detalles de la reunión mantenida en oportunidad. Cabe aclarar, que la participación de la edil está estipulada en el artículo 3 de la Ordenanza 1692/1998 modificada en 2006.



Proyectos de los diferentes bloques:

• Bloque JUNTOS-GEN elevó proyecto de Resolución referido a encomendar al Departamento Ejecutivo maximizar los controles de tránsito y, en especial, el uso de casco en motociclistas; como, asimismo, realizar campañas de concientización en materia de seguridad vial. La Resolución se aprobó por unanimidad.

• Bloque PRO elevó proyecto de Resolución referido a solicitar al Poder Ejecutivo nacional que prevea un plan de contingencia y arbitre los medios para garantizar el abastecimiento de combustible normal y habitual en todo el país; como asimismo a ambas Cámaras del Congreso nacional que se modifique la Ley 26.093. El proyecto de Resolución se desaprobó por mayoría.

• Bloque UCR Evolución elevó proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo información relacionada con el Patrimonio Cultural en Artes Plásticas de Azul. La Comunicación se aprobó por unanimidad.

• Bloque UCR Evolución elevó proyecto de Resolución que solicita al Jefe de Gabinete de Ministros provincial que se ponga en funcionamiento el Departamento Azul para realizar trámites por infracciones de tránsito ocurridas en rutas nacionales y provinciales dentro del partido de Azul. La Resolución se aprobó por unanimidad.

• Integrantes del bloque Frente de Todos elevaron proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo información relacionada al origen de los recursos percibidos por Venta de Tierras y Terrenos. Y, con respecto al programa “Construyendo Azul- Lotes con Servicios”, sobre cobro de cuotas a adjudicatarios y sobre el estado de ejecución de obras de infraestructura. En este punto, se incorporó una Resolución al respecto en donde solicita al Intendente que informe el origen de los recursos percibidos por venta de tierras y terrenos. Al momento de la votación, la Comunicación se aprobó por unanimidad y la Resolución se aprobó por mayoría.

• Integrantes del bloque Frente de Todos elevaron proyecto de Resolución referido a expresar el beneplácito por la ejecución en el distrito de Azul del programa “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y solicitar al Intendente Municipal que, en cada entrega que realice, comunique su origen, objetivos y financiamiento. La Resolución se aprobó por mayoría.

• Bloque UCR Evolución elevó proyecto de Ordenanza referido a establecer imposibilidad e inhabilitación para ejercer cargos públicos municipales no electivos a personas con condena vigente por delitos. El proyecto de Ordenanza se giró a la Comisión de Interpretación.

• Concejales del partido de Azul elevaron un proyecto de Resolución referido a declarar de Interés Comunitario, Cultural, Patrimonial y Turístico el proceso de restauración y puesta en valor de la Portada del Cementerio Municipal, en el marco del programa “Manos a la Obra”. La Resolución se aprobó por unanimidad.

• Concejales del partido de Azul elevaron proyecto de Comunicación referido a solicitar al Departamento Ejecutivo información con respecto a poda no autorizada, tala y daño a ejemplares detectados en el partido de Azul. La Comunicación se aprobó por unanimidad.

• Concejales del partido de Azul elevaron proyecto de Ordenanza referido a modificar artículos de la Ordenanza N° 3.002/2010 sobre pautas y obligatoriedad de uso de casco para usuarios de motovehículos. El proyecto de Ordenanza se gira a la comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública.

• Concejales del partido de Azul elevaron proyecto de Ordenanza referido a declarar de Orden Público y Operativo la problemática de sobrepoblación de perros y gatos que afecta a la comunidad; y regular en ese sentido. El proyecto de Ordenanza se giró a las Comisiones de Interpretación y de Salud y Medio Ambiente.

• Bloque UCR Evolución elevó proyecto de Resolución referido a instar al Intendente Municipal a que gestione la apertura de una nueva celda que posibilite ampliar la capacidad del relleno sanitario del EcoAzul. La Resolución se aprobó por mayoría.

• Integrantes del bloque Frente de Todos elevaron proyecto de Resolución referido a expresar el beneplácito por la media sanción, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, al proyecto de ley de extensión de las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales, según Ley 27.432, hasta finales de 2072; y solicitar el pronto tratamiento por parte del Senado de la Nación. El proyecto de Resolución se desaprobó por mayoría.

• Concejales del partido de Azul elevaron proyecto de Resolución referido a manifestar preocupación por la falta de controles respecto del estado de la infraestructura que es utilizada para eventos en el Centro Cultural “San Martín”. La Resolución fue aprobada por mayoría.

• Concejales del partido de Azul elevaron proyecto de Resolución referido a solicitar al Departamento Ejecutivo que se organicen guardias para atención de urgencias en oportunidad del feriado del 27 de junio “Día del Trabajador Estatal”. La Resolución se aprobó por mayoría.



Expedientes elevados por el Intendente Municipal:

-Elevó actuaciones con Decreto N° 942/2022, mediante el cual se veta parcialmente la Ordenanza N° 4.697 relacionada con garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información pública para los vecinos del partido de Azul; y deroga la Ordenanza N° 2.241/2004. Se giró a la Comisión de Interpretación.

-Elevó actuaciones iniciadas por la Subdirección Gestión de Patrimonio, con proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal un bien perteneciente al hospital municipal “Dr. Casellas Solá” de Cacharí. Se giró a las comisiones de Presupuesto y de Interpretación.

-Elevó actuaciones iniciadas por la Subdirección Gestión de Patrimonio, con proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes pertenecientes a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección de Relaciones con la Comunidad. Se giró a las comisiones de Presupuesto y de Interpretación.



Despachos de las diferentes comisiones:

-Despachos de las Comisiones de Obras Públicas y de Interpretación aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza relacionado con la circulación de tránsito pesado en la localidad de Chillar; y deroga Ordenanzas anteriores. El despacho se aprobó por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte con proyecto de Ordenanza referido a autorizar a la empresa de transporte de pasajeros “La Unión SRL” a aplicar el nuevo cuadro tarifario. Se aprobó por unanimidad.

-Despachos de las comisiones de obras públicas y de interpretación aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza que Declara de Interés Municipal y Componente del Patrimonio Arquitectónico-Urbanístico del partido de Azul a diversos sectores internos del Cementerio Municipal. Se aprobó por unanimidad.

-Despacho de la comisión de presupuesto y hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a registrar como deuda y pagar como gasto de ejercicios anteriores, en favor del proveedor Consorcio Torre N° 1, Departamento 2° C, del barrio Empleados de Comercio, el importe correspondiente en concepto de períodos adeudados entre los años 2003 y 2016. Se aprobó por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal bienes obsoletos de la “Casa del Niño”. Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal bienes obsoletos de diferentes áreas municipales. Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal bienes obsoletos de los Juzgados de Faltas 1 y 2. Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal un bien obsoleto de la Secretaría de Salud (área de Saneamiento). Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal bienes obsoletos de la Terminal de Ómnibus. Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal bienes obsoletos de la Dirección de Sistemas y Modernización. Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal un bien obsoleto de la Coordinación de Tenencia Responsable de Mascotas. Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal bienes obsoletos de la Dirección de Deportes. Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja del patrimonio municipal bienes obsoletos del hogar “San Francisco de Asís”. Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con proyecto de Resolución referido a girar las presentes actuaciones al Departamento Ejecutivo a efectos de reformular el proyecto de Ordenanza elevado (INTENDENTE MUNICIPAL. Eleva actuaciones iniciadas por la Subdirección Gestión de Patrimonio, con proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva elementos totalmente obsoletos de la Secretaría de Control Ciudadano). Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Acción Social, Cultura, Educación y Deportes aconsejando el archivo de las presentes actuaciones (BLOQUE AZULEÑOS PARA EL CAMBIO. Eleva proyecto de Resolución ref. Medidas tendientes a generar apoyo escolar para estudiantes de escuelas primarias, a partir de la enseñanza virtual en el marco del ASPO). Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Acción Social, Cultura, Educación y Deportes aconsejando el archivo de las presentes actuaciones (BLOQUE TODOS AZUL. Eleva proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Consejo Escolar de Azul que informe a este Cuerpo sobre el cronograma de visitas de inspecciones de seguridad en las instalaciones de gas de los edificios educativos de nuestro distrito). Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Acción Social, Cultura, Educación y Deportes aconsejando el archivo de las presentes actuaciones (PRESIDENTA DE “COHERENCIA ASOCIACIÓN CIVIL”- MARÍA ROSENDO. Eleva nota solicitando acompañamiento, apoyo y difusión mediante la sanción de una Ordenanza que declare como esenciales las instituciones de educación, cuidado y crianza de la primera infancia). Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte aconsejando el archivo de las presentes actuaciones (VECINAS Y VECINOS DEL PARTIDO DE AZUL. Elevan nota manifestando su disconformidad con la construcción de la ciclovía sobre la avenida Cacique Catriel). Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte aconsejando el archivo de las presentes actuaciones (VECINOS DEL BARRIO CESUAR. Elevan nota manifestando su disconformidad con la construcción de la ciclovía sobre la avenida Cacique Catriel, ya que les dificulta el ingreso vehicular a sus hogares). Se aprueba por unanimidad.

-Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte aconsejando el archivo de las presentes actuaciones (VECINOS DE 16 DE JULIO. Elevan nota solicitando que se realicen gestiones ante el Departamento Ejecutivo y la COVIR para el mejoramiento definitivo de las vías de acceso a la localidad). Se aprueba por unanimidad.



Notas recibidas

-Respuesta del Departamento Ejecutivo a la Comunicación Nº 2.488/2021 mediante la cual se le solicitaba al D.E. que informe a este Cuerpo con relación a departamentos propiedad del municipio en el Barrio “18 de Abril” – BECO; así como de otros inmuebles disponibles por parte del municipio. Queda por Presidencia para consulta y conocimiento de los concejales.

-Respuesta del Departamento Ejecutivo a la Comunicación Nº 2.529/2022 relacionada con los requisitos para conformar las comisiones vecinales. Queda por Presidencia para consulta y conocimiento de los concejales.

-Vecino Alejandro Luján envió nota con copia del pedido realizado al Departamento Ejecutivo relacionado con el transporte público en el Barrio Villa Piazza Sur. La nota se giró a la comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte.

-CEDA elevó nota solicitando reunión a fin de tratar distintas cuestiones surgidas en la subcomisión del PIDA II. La misma queda por Presidencia para fijar día y horario de reunión.

-ATE elevó nota solicitando se arbitren los medios para el cumplimiento de la Ordenanza Nº 3643/15 relacionada con el “Día del Trabajador Estatal”. La nota se giró a la Comisión de Interpretación.