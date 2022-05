El Ministerio de Trabajo detectó trabajadores en negro de Delivery

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Delegación Olavarría, a través de su servicio de inspección llevó a cabo tres operativos esta semana en las ciudades de Azul, Bolívar y Olavarría.

Según la información aportada por la delegación, en la ciudad de Bolívar se realizaron más de 30 inspecciones en estudios contables, y comercios. En tanto que en el Hospital de Bolívar, se inspeccionaron las instalaciones a través del Servicio de inspección en seguridad e higiene.

En tanto, en Azul, el jueves por la noche se realizó un operativo para detectar trabajadores no registrado en las empresas de delivery que trabajan bajo la modalidad de pedidos on line, el cual arrojó el resultado de que la totalidad de los trabajadores no poseían registración laboral, por lo tanto se procederá a citar a la empresa Reparto Ya SA, nombre de fantasía, Pedido Ya, a que presente la documentación correspondiente, bajo apercibimiento de multa.

En lo que respecta a Olavarría, se llevaron a cabo en el transcurso de esta semana numerosas inspecciones, principalmente en el rubro de la construcción, donde se corroboro una alta falta de registración laboral, trabajadores sin estar inscriptos a una aseguradora de riesgos de trabajo, sin aportes previsionales y sin obra social.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires recuerda que es una obligación del empleador registrar a sus trabajadores, que más allá de la obligación legal, es un gesto de empatía hacia el trabajador, que le permitirá, al estar debidamente registrado, en un futuro poder jubilarse con aportes, poder tener una ART y estar cubierto ante un accidente de trabajo, asegurar para el trabajador y sus familiares una obra social que le permita acceder a la salud para toda su familia, poder tener vacaciones pagas y aguinaldo. Fuente: Verte.tv